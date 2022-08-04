В Италии арестовано имущество архитектора "дворца Путина" на 141 миллион евро

Издание La Repubblica отмечает, что под арест попали банковские активы, дома, наличные деньги, драгоценности, вертолет и произведения искусства, среди которых работы Пикассо, Кандинского и Сезанна.

Арест был произведен в рамках дела об отмывании денег, налоговых нарушениях и фиктивной передаче активов.

Ланфранко Чирилло подозревается в том, что с 2013 по 2019 год он не задекларировал доход на десятки миллионов долларов. Возможно, отмечают СМИ, он сделал это с помощь фиктивного оформления резидентства в другой стране.

Как указано в пресс-релизе финансовой полиции Италии, расследование было начато после того, как в провинции Брешиа был обнаружен зарегистрированный в России вертолет, не прошедший необходимые таможенные процедуры.

Как пишет "Медуза", о расследовании в отношении Ланфранко Чирилло стало известно в феврале этого года, когда поступила информация и об аресте принадлежащих ему произведений искусства и вертолета. La Repubblica отмечает, что "какое-то время назад" он переехал в Дубай, но где находится сейчас, не уточняется.