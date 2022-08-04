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В Италии арестовано имущество архитектора "дворца Путина" на 141 миллион евро

rus.tvnet.lv
В Италии арестовано имущество архитектора "дворца Путина" на 141 миллион евро
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"Дворец Путина"
"Дворец Путина" Фото: скриншот видео

Финансовая гвардия Италии арестовала активы на 141 миллион евро, принадлежащие архитектору "дворца Путина" Ланфранко Чирилло, пишет "Медуза" со ссылкой на итальянские СМИ.

Издание La Repubblica отмечает, что под арест попали банковские активы, дома, наличные деньги, драгоценности, вертолет и произведения искусства, среди которых работы Пикассо, Кандинского и Сезанна.

Арест был произведен в рамках дела об отмывании денег, налоговых нарушениях и фиктивной передаче активов.

Ланфранко Чирилло подозревается в том, что с 2013 по 2019 год он не задекларировал доход на десятки миллионов долларов. Возможно, отмечают СМИ, он сделал это с помощь фиктивного оформления резидентства в другой стране.

Как указано в пресс-релизе финансовой полиции Италии, расследование было начато после того, как в провинции Брешиа был обнаружен зарегистрированный в России вертолет, не прошедший необходимые таможенные процедуры.

Как пишет "Медуза", о расследовании в отношении Ланфранко Чирилло стало известно в феврале этого года, когда поступила информация и об аресте принадлежащих ему произведений искусства и вертолета. La Repubblica отмечает, что "какое-то время назад" он переехал в Дубай, но где находится сейчас, не уточняется.

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