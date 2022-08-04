Многие из нас сейчас радуются урожаю молодой картошки и спешат насладиться ею в своем летнем рационе. А знаете ли вы, что молодая картошка не только вкусная, но и содержит много полезных витаминов, которые могут помочь в поддержании хорошего здоровья? Какими полезными свойствами обладает молодая картошка и какую пользу она может принести нашему здоровью, объясняет фармацевт Зане Мелберга.
Молодая картошка - почему она полезна для здоровья?
"Картофель - самым популярный овощ в Латвии, о чем свидетельствуют последние данные Центрального статистического управления1. Мы привыкли есть картошку в качестве гарнира к разным мясным блюдам или салатам и даже не задумываемся, сколько в ней полезных витаминов и питательных веществ. Учитывая то, что урожай картофеля был собран рано, сахар в нем еще не преобразовался в крахмал, поэтому август - последний месяц, когда можно насладиться молодой картошкой в своем меню", - объясняет фармацевт Зане Мелберга.
7 полезных витаминов и питательных веществ в молодой картошке:
- Богатый источник витамина B6, который помогает от усталости, стресса и поддерживает бодрость ума, так как способствует нормальной работе нервной системы и психологическим функциям.
- Витамин C важен для поддержания нормального функционирования иммунной системы, о чем важно помнить, так как приближается осень – вирусы и бактерии будут становиться все активнее. В молодом картофеле в три раза больше витамина С, чем в обычной картошке.
- Молодая картошка также содержит много калия. Калий необходим для поддержания нормального артериального давления. Это важно для людей с пониженным или повышенным артериальным давлением.
- Молодой картофель еще богат кальцием, магнием и марганцем, которые помогают поддерживать здоровье костей.
- Содержащийся в молодом картофеле йод помогает поддерживать здоровье кожи, а также способствует нормальному функционированию щитовидной железы.
"Есть и такие люди, которым вообще не нравится картошка, но принимать содержащиеся в ней витамины все равно важно. Это можно сделать, употребляя в пищу другие продукты, которые содержат эти витамины, кроме того, в аптеках доступны разные комплексные пищевые добавки, в которых соответствующие витамины и минеральные вещества содержатся в определенных комбинациях. По поводу выбора и использования наиболее подходящих пищевых добавок рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом", - объясняет Мелберга, фармацевт EuroAptieka.
Углеводы и клетчатка
Молодой картофель - хороший источник углеводов и клетчатки. В одной молодой картошке, например, в среднем содержится 12,4 грамма углеводов. Углеводы важны, так как они являются главным источником энергии для человека. Между тем содержащаяся в картофеле клетчатка может помочь улучшить работу системы пищеварения благодаря более быстрому перевариванию съеденной пищи. Кроме того, клетчатка может помочь в нормализации уровня холестерина и артериального давления.
Картофельная кожура - менее ли она полезна?
Самые ценные витамины и минеральные вещества в молодой картошке находятся именно в картофельной кожуре. Если картошку почистить, то она потеряет значительную часть содержащихся в ней полезных витаминов и минералов, поэтому ее рекомендуется есть с кожурой.
Кроме того, вымачивание картошки в воде перед ее приготовлением может снизить содержание в ней питательных веществ. В кожуре также содержится клетчатка, которая может помочь нормализовать перистальтику кишечника. Чтобы молодая картошка сохранила как можно больше важных питательных веществ, ее рекомендуется варить или запекать в духовке со всей кожурой, без добавления жиров.
Сколько можно съесть?
Молодой картофель богат витаминами и минеральными веществами, к тому же в нем мало жиров. Съедая от четырех до восьми картофелин среднего размера, можно получить суточную дозу необходимых витаминов и минералов. Прием пищи можно дополнить мясом или разными свежими сезонными овощами, например, огурцами или помидорами, чтобы разнообразить меню. Кроме того, сейчас появились грибы, например, лисички, в которых есть витамины группы В и витамин D.
Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется обратить особое внимание и проконсультироваться с врачом по поводу употребления в пищу молодой картошки, так как она может повысить уровень сахара в крови. Молодую картошку также не рекомендуется есть людям с аллергией на содержащийся в картофеле крахмал.
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