Молодая картошка - почему она полезна для здоровья?

"Есть и такие люди, которым вообще не нравится картошка, но принимать содержащиеся в ней витамины все равно важно. Это можно сделать, употребляя в пищу другие продукты, которые содержат эти витамины, кроме того, в аптеках доступны разные комплексные пищевые добавки, в которых соответствующие витамины и минеральные вещества содержатся в определенных комбинациях. По поводу выбора и использования наиболее подходящих пищевых добавок рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом", - объясняет Мелберга, фармацевт EuroAptieka.

Углеводы и клетчатка

Молодой картофель - хороший источник углеводов и клетчатки. В одной молодой картошке, например, в среднем содержится 12,4 грамма углеводов. Углеводы важны, так как они являются главным источником энергии для человека. Между тем содержащаяся в картофеле клетчатка может помочь улучшить работу системы пищеварения благодаря более быстрому перевариванию съеденной пищи. Кроме того, клетчатка может помочь в нормализации уровня холестерина и артериального давления.

Картофельная кожура - менее ли она полезна?

Самые ценные витамины и минеральные вещества в молодой картошке находятся именно в картофельной кожуре. Если картошку почистить, то она потеряет значительную часть содержащихся в ней полезных витаминов и минералов, поэтому ее рекомендуется есть с кожурой.