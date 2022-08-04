Стакис обозначил сроки, когда может начаться снос памятника в Пардаугаве

Демонтаж памятника в парке Победы нужно начать в течение ближайших недель, чтобы успеть завершить процесс до 15 ноября, заявил на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис.

Скорее всего, памятник демонтируют, повалив его на землю.

Мэр сообщил, что в ходе закрытой процедуры выбран подрядчик этих работ. Если сегодня думский комитет по финансовым и административным делам утвердит финансирование на демонтаж памятника, то в пятницу с подрядчиком может быть заключен договор.

"В интересах национальной безопасности мы выбрали подрядчика в ходе закрытого опроса, но информация не была секретной. Информация о закупке доступна в системе электронных закупок, а в мае уже состоялись первые переговоры со строителями", - сказал Стакис.

Мэр отметил, что часть информации о процессе сноса памятника в настоящее время невозможно обнародовать. Для того, чтобы в этом процессе была представлена общественность, привлечено Общество за открытость Delna.