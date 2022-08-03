Стакис: Памятник в Пардаугаве будет полностью утилизирован, художественной ценности - нет

По словам политика, комплекс памятников будут сносить по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни один из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован.

На завтра, 4 августа, в 15:00 назначено заседание Комитета по финансовым и административным делам Рижской думы, на котором будет принято решение о финансировании демонтажа "Памятника советским воинам - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков".

По неофициальной информации, на эти цели планируется выделить около 2,1 миллиона евро.

Стакис сказал, что демонтаж памятника составляет всего около 10% от стоимости всего проекта, потому что после этого территорию комплекса планируется превратить в парк. Предприятие, которое проведет демонтаж, выбрано, но самоуправление в целях безопасности не будет его называть, как и дату работ, которая будет объявлена незадолго до начала демонтажа.

На 4 августа запланирован брифинг для прессы в связи с решением комитета.

Согласно информации на сайте rigaspieminekli.lv: "Памятник советским воинам - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" был установлен в парке Победа в 1985 году. Это аллегорический мемориальный ансамбль, в центре которого находится 79-метровый обелиск, образованный пятью фасадами разной высоты, увенчанными пятиконечными звездами. Он символизирует пять лет войны и победный салют".

На протяжении многих лет у памятника 9 Мая собирались тысячи людей.

Вопрос о том, есть ли в Латвии место для памятника Советской армии в парке Победы, стал особенно актуальным с началом войны России против Украины. Обсуждение этих вопросов завершилось принятием Сеймом закона, согласно которому все памятники советской власти, не относящиеся к могилам, должны быть убраны в Латвии к осени.