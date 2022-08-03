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Стакис: Памятник в Пардаугаве будет полностью утилизирован, художественной ценности - нет

rus.tvnet.lv
Стакис: Памятник в Пардаугаве будет полностью утилизирован, художественной ценности - нет
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Памятник в парке Победы
Памятник в парке Победы Фото: Очевидец RUS TVNET

После демонтажа не планируется сохранять какие-либо части памятника в парке Победы, заявил утром в среду, 3 августа, в программе LTV Rīta panorāmā мэр Риги Мартиньш Стакис.

По словам политика, комплекс памятников будут сносить по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни один из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован.

На завтра, 4 августа, в 15:00 назначено заседание Комитета по финансовым и административным делам Рижской думы, на котором будет принято решение о финансировании демонтажа "Памятника советским воинам - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков".

 По неофициальной информации, на эти цели планируется выделить около 2,1 миллиона евро.

Стакис сказал, что демонтаж памятника составляет всего около 10% от стоимости всего проекта, потому что после этого территорию комплекса планируется превратить в парк. Предприятие, которое проведет демонтаж, выбрано, но самоуправление в целях безопасности не будет его называть, как и дату работ, которая будет объявлена незадолго до начала демонтажа.

На 4 августа запланирован брифинг для прессы в связи с решением комитета.

Согласно информации на сайте rigaspieminekli.lv: "Памятник советским воинам - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" был установлен в парке Победа в 1985 году. Это аллегорический мемориальный ансамбль, в центре которого находится 79-метровый обелиск, образованный пятью фасадами разной высоты, увенчанными пятиконечными звездами. Он символизирует пять лет войны и победный салют".

На протяжении многих лет у памятника 9 Мая собирались тысячи людей.

Вопрос о том, есть ли в Латвии место для памятника Советской армии в парке Победы, стал особенно актуальным с началом войны России против Украины. Обсуждение этих вопросов завершилось принятием Сеймом закона, согласно которому все памятники советской власти, не относящиеся к могилам, должны быть убраны в Латвии к осени.

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