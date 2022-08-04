Что в Даугавпилсе лучше, чем в Риге? Субъективный ТОП-10 от "Чайки"

Ну и новейшие здания Даугавпилса, построенные не так давно, более менее соответствуют стилю постмодернизма — Олимпийский центр, новый комплекс школы "Саулес".

Вид на Даугавпилсскую крепость с дрона. 25 июля 2022 года. Фото: Евгений Ратков/Chayka.lv

4. Цены ниже, услуга такая же или даже лучше

В отличие от столицы, цены в Даугавпилсе ниже буквально на все. Купить землю, квартиру или построить дом в Даугавпилсе обойдется дешевле, чем в Риге, где на это надо брать большие кредиты или копить годами.

Услуги тоже дешевле, независимо от сферы. Не секрет, что в местные стильные салоны красоты едут из Риги, потому как, например, градиентное окрашивание волос стоит в Даугавпилсе от 47 евро в среднем, а в Риге — от 67 евро.

А еще прыжки с парашютом или полет на параплане рижане выбирают в Даугавпилсе, а не у себя, не только из-за красивого вида, но и из-за лакомой цены.

5. Дети для Даугавпилса — приоритет

Вероятно, вы помните материал про страшные детские площадки в Риге? Такое в Даугавпилсе нужно реально постараться найти. Даже в самых маленьких дворах оборудована хоть маленькая, но новая или отремонтированная площадка. А весной прошлого года по просьбам жителей в Даугавпилсе появились специальные скамейки для кормления детей.