Что в Даугавпилсе лучше, чем в Риге? Субъективный ТОП-10 от "Чайки"
Чему в Даугавпилсе могут позавидовать рижане, лиепайчане, елгавчане? В редакции даугавпилсского издания Chayka.lv убеждены, что есть чему!
"Мы выбрали топ-10 таких вещей. Нам было сложно, у нас в запасе осталось еще приблизительно 30-40 разных преимуществ", - пишет автор публикации Алена Долинда.
Ну что же, давайте посмотрим!
Эта статья продолжает цикл историй о Даугавпилсе, в которых Chayka.lv и RUS TVNET вместе разрушают стереотипы о городе и рассказывают, что в нем есть классного.
1. Зеленее не будет? В Даугавпилсе — будет!
Даугавпилчане еще те любители деревьев, здесь за каждое вырубленное дерево люди устраивают самоуправлению взбучку и требуют посадить новые деревья — будь то важная реконструкция улицы или деревья на территории церкви.
Приехав на автобусе в Даугавпилс, вы выходите на автостанции, где прямо напротив расположен наш Центральный парк. Приехав на железнодорожный вокзал, вы выходите на улицу Ригас, где по всей улице растут деревья. Поставив машину у центральной площади Виенибас, вы можете прогуляться неподалеку в парке Дубровина и зеленом сквере Андрея Пумпура.
Кстати, большинство въездов в город на машине — в прямом смысле проходят через леса. Даже в индустриальной зоне Даугавпилса, напротив улицы Вишкю в микрорайоне Химиков — целых два парка и небольшое озеро. Зеленее Даугавпилса, наверно, только Скандинавы, но точно не столица.
2. Уникальная Церковная горка
Все слышали про Церковную горку Даугавпилса, и да, даугавпилчане этим очень гордятся — ведь такое место, где вместе собрались храмы четырех конфессий, есть только здесь.
Кафедральный собор Мартина Лютера, католический костел Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, православный Борисоглебский собор, старообрядческий Храм Рождества Пресвятой Богородицы и Святителя Николы являются действующими храмами и постоянно собирают верующих на службы. Но гости города тоже могут оценить уникальную архитектуру каждого из них.
3. Архитектура от царских времен до постмодернизма
Даугавпилс — кладезь для любителей архитектуры, буквально в 100 метрах друг от друга могут находиться совершенно разные архитектурные стили.
Столица в этом смысле тоже прекрасна, но ведь только здесь есть Даугавпилсская крепость! Ее построили в 1810 — 1878 годы в разных архитектурных стилях — ампир, классицизм и русская неоготика.
Здания из красного кирпича — это стиль латгальского барокко, которые пришли в Даугавпилс вместе с архитектором немецкого происхождения Вильгельмом Нейманом (лат. Вильгельм Нейманис). Он был главным архитектором города с 1878 по 1895 год.
Церковь Святого Александра Невского — крутой памятник русского деревянного зодчества, все, как полагается — без гвоздей и стоит уже больше века! Построена была в 1897 году.
Ярким примером модерна в Даугавпилсе являются краеведческий музей (пока он еще не реновирован), и, например, здание на улице Саулес, 41 (пока на него смотреть грустно, но мы надеемся на лучшее).
Советский модернизм тоже не обошел город, и кое-что тут сохранили: старый корпус Даугавпилсского университета, Даугавпилсский железнодорожный вокзал, бывший кинотеатр "Даугава" — это все его примеры.
Ну и новейшие здания Даугавпилса, построенные не так давно, более менее соответствуют стилю постмодернизма — Олимпийский центр, новый комплекс школы "Саулес".
4. Цены ниже, услуга такая же или даже лучше
В отличие от столицы, цены в Даугавпилсе ниже буквально на все. Купить землю, квартиру или построить дом в Даугавпилсе обойдется дешевле, чем в Риге, где на это надо брать большие кредиты или копить годами.
Услуги тоже дешевле, независимо от сферы. Не секрет, что в местные стильные салоны красоты едут из Риги, потому как, например, градиентное окрашивание волос стоит в Даугавпилсе от 47 евро в среднем, а в Риге — от 67 евро.
А еще прыжки с парашютом или полет на параплане рижане выбирают в Даугавпилсе, а не у себя, не только из-за красивого вида, но и из-за лакомой цены.
5. Дети для Даугавпилса — приоритет
Вероятно, вы помните материал про страшные детские площадки в Риге? Такое в Даугавпилсе нужно реально постараться найти. Даже в самых маленьких дворах оборудована хоть маленькая, но новая или отремонтированная площадка. А весной прошлого года по просьбам жителей в Даугавпилсе появились специальные скамейки для кормления детей.
В городе нет огромных рижских очередей в детский сад или в школу. Такое можно встретить только если речь зайдет о каком-то элитном (на взгляд родителей) учебном заведении.
Мероприятия, которые проводятся с участием детей или для детей, обычно имеют высокий уровень и большую посещаемость. Один из примеров — на день города в Даугавпилсе закрепился детский городок, который постепенно выходит за свои границы, потому что обретает огромную популярность каждый год!
В Даугавпилсе очень много детских секций, ориентированных как на профессиональное развитие в будущем, так и имеющих общеобразовательное направление. Рисуйте, занимайтесь спортом, музыкой или шахматами — каждый ребенок сможет выбрать что-то для себя без особых усилий, часто клубы расположены не только в центре, но и в различных районах города, что очень удобно.