Молодость с привкусом пороха. Как война пришла в мою жизнь

К сожалению, я не знаю, что было дальше с этой семьей, но я очень надеюсь, что они живы.
Все, кто был с нами в подвале, пытались найти варианты, как выехать. Мама была готова идти пешком в Киев, но говорили, что в лесу опасно, много русских солдат.
Около 9 утра я связалась с подругой. Она уехала из Киева, я рассказала, что происходит у нас, она сообщила, что идут жестокие бои за Бучу и Ирпень.
А я слышала эти бои своими ушами, вся грязная, в пыли, с кучкой людей в подвале. Мост подорван, и единственный вариант выбраться - это ехать в объезд, где сейчас огромный поток машин, военной техники и другой мост, который тоже могут взорвать прямо сейчас.
Но основной вопрос был в другом: "Кто за нами вообще поедет?!".
И вот через несколько минут после нашего разговора подруга присылает сообщение: "Дианчик, есть вариант. В Киеве, конечно, тоже максимально небезопасно, но лучше, чем у вас. Вы можете остаться в нашей квартире. Моя тётя на машине попробует вас забрать. Как выйдешь из подвала, позвони ей".
Появилась надежда. Мы созвонились с тётей подруги. Всё это было очень рискованно, но тётя поехала за нами.
В этот момент я поняла, что, скорее всего, мы не сможем больше вернуться в наш дом, в нашу замечательную квартиру, которую мы с такой любовью обустраивали, но прожили в ней всего полгода. Что я не смогу забрать с собой все свои вещи, свои фотографии, свою красивую посуду, которую я купила в новую квартиру.