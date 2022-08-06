Молодость с привкусом пороха. Как война пришла в мою жизнь

Мама держалась как настоящий борец, она выдерживала не только бомбёжки, но и все мои ужасные фразы, слёзы, мою беспомощность. Мама говорила: "Мы справимся, вместе мы справимся, всё будет хорошо, я люблю тебя". А я как будто хотела выплакать все слёзы, которые у меня были: "Мы умрём, нас убьют, нас изнасилуют, мы не сможем выбраться, мне холодно, я хочу спать…".

Но мама знала, что война началась уже давно, и боролась за меня и за себя ещё с 2014 года. Она знала это и была сильной, своей силой она не дала мне сдаться.

Я успокоилась. После этой ночи я повзрослела лет на десять и заплакала ещё раз только через месяц.

Нас бомбили всю ночь.

Кто за нами вообще поедет?!

Я знала, что наши военные подорвали мост через реку Ирпень, чтобы не допустить врага в сторону Киева. Я слышала этот взрыв, потому что мост был примерно в километре от нашего дома.

Уже светало, людей стало ещё меньше, я забрала кота из квартиры, потому что мы понимали - если дом разбомбят, его не спасти.

Мы сидели и наблюдали за семейной парой с двумя детками. Родители были глухонемые, у деток тоже, видимо, были проблемы со слухом, но они немного говорили.