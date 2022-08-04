Врач: cейчас лучшее время для второй бустерной вакцины

Она пояснила, что это касается тех людей, которые перенесли, например, пересадку органов, больных СПИДом, лимфопролиферативными заболеваниями или имеющими опухоль.

Розентале сообщила, что в настоящее время в Рижской Восточной клинической университетской больнице проходят лечение 62 пациента, инфицированных Covid-19. У 18 человек Covid-19 является первичным диагнозом, а у 44 - вторичным. В то же время в Центре инфектологии, где лечатся пациенты с Covid-19 в качестве основного диагноза, сегодня утром было всего 24 пациента - 15 человек с Covid-19 как первичным диагнозом и девять - как вторичным.

"Можно сказать, что Covid-19 как вторичный диагноз - это случайная находка, потому что каждый человек перед поступлением в больницу тестируется на Covid-19 независимо от того, с каким диагнозом он поступает. Не секрет, что люди болеют сахарным диабетом, метаболическим синдромом, которые являются факторами риска средней степени тяжести инфекции Covid-19. Но в целом больных мало", - сказала Розентале.