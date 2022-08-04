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Врач: cейчас лучшее время для второй бустерной вакцины

rus.tvnet.lv/LETA
Врач: cейчас лучшее время для второй бустерной вакцины
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Вакцинация.
Вакцинация. Фото: Tikhonova Yana/ Shutterstock

Чтобы иметь более высокий иммунитет в случае быстрого роста заболеваемости Covid-19, сейчас самое подходящее время для пациентов с ослабленным иммунитетом сделать вторую бустерную прививку, считает главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

Она пояснила, что это касается тех людей, которые перенесли, например, пересадку органов, больных СПИДом, лимфопролиферативными заболеваниями или имеющими опухоль.

Розентале сообщила, что в настоящее время в Рижской Восточной клинической университетской больнице проходят лечение 62 пациента, инфицированных Covid-19. У 18 человек Covid-19 является первичным диагнозом, а у 44 - вторичным. В то же время в Центре инфектологии, где лечатся пациенты с Covid-19 в качестве основного диагноза, сегодня утром было всего 24 пациента - 15 человек с Covid-19 как первичным диагнозом и девять - как вторичным.

"Можно сказать, что Covid-19 как вторичный диагноз - это случайная находка, потому что каждый человек перед поступлением в больницу тестируется на Covid-19 независимо от того, с каким диагнозом он поступает. Не секрет, что люди болеют сахарным диабетом, метаболическим синдромом, которые являются факторами риска средней степени тяжести инфекции Covid-19. Но в целом больных мало", - сказала Розентале.

По ее словам, в больнице в основном находятся пациенты старше 60 лет, но есть и пара более молодых пациентов с сопутствующими заболеваниями. За последние двое суток от Covid-19 не умер ни один пациент.

"Важно то, что количество больных с поражением легких в настоящее время уменьшается. Нельзя сказать, что их нет совсем, но это не две трети и не полное поражение, как в случае с вирусной пневмонией. У нас нет кислородозависимых больных, как было при дельта-штамме. В принципе, Covid-19 изменился, появился омикрон - ослабленный вариант, и это сезонная инфекция", - подчеркнула врач.

Она убеждена, что с началом осени заболеваемость Covid-19 возрастет, и тогда следует ожидать рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний относительно второй бустерной вакцины, которая уже сейчас рекомендована пациентам с ослабленным иммунитетом.

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