Чтобы иметь более высокий иммунитет в случае быстрого роста заболеваемости Covid-19, сейчас самое подходящее время для пациентов с ослабленным иммунитетом сделать вторую бустерную прививку, считает главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.
Врач: cейчас лучшее время для второй бустерной вакцины
Она пояснила, что это касается тех людей, которые перенесли, например, пересадку органов, больных СПИДом, лимфопролиферативными заболеваниями или имеющими опухоль.
Розентале сообщила, что в настоящее время в Рижской Восточной клинической университетской больнице проходят лечение 62 пациента, инфицированных Covid-19. У 18 человек Covid-19 является первичным диагнозом, а у 44 - вторичным. В то же время в Центре инфектологии, где лечатся пациенты с Covid-19 в качестве основного диагноза, сегодня утром было всего 24 пациента - 15 человек с Covid-19 как первичным диагнозом и девять - как вторичным.
"Можно сказать, что Covid-19 как вторичный диагноз - это случайная находка, потому что каждый человек перед поступлением в больницу тестируется на Covid-19 независимо от того, с каким диагнозом он поступает. Не секрет, что люди болеют сахарным диабетом, метаболическим синдромом, которые являются факторами риска средней степени тяжести инфекции Covid-19. Но в целом больных мало", - сказала Розентале.
По ее словам, в больнице в основном находятся пациенты старше 60 лет, но есть и пара более молодых пациентов с сопутствующими заболеваниями. За последние двое суток от Covid-19 не умер ни один пациент.
"Важно то, что количество больных с поражением легких в настоящее время уменьшается. Нельзя сказать, что их нет совсем, но это не две трети и не полное поражение, как в случае с вирусной пневмонией. У нас нет кислородозависимых больных, как было при дельта-штамме. В принципе, Covid-19 изменился, появился омикрон - ослабленный вариант, и это сезонная инфекция", - подчеркнула врач.
Она убеждена, что с началом осени заболеваемость Covid-19 возрастет, и тогда следует ожидать рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний относительно второй бустерной вакцины, которая уже сейчас рекомендована пациентам с ослабленным иммунитетом.
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