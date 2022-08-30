Видео, фото ⟩ Любовь, блат и свадьба на "Фабрике звезд - 4"

"Фабрика звезд" - это российский телевизионный музыкальный проект по поддержке молодых исполнителей. Он стартовал в 2002 году на Первом канале. Практически мгновенно проект стал невероятно популярен у зрителей, и его популярность только росла с годами. Продюсером и художественным руководителем дебютной "Фабрики звезд" стал Игорь Матвиенко.

Проект "Фабрика звезд" - это российская версия успешного телевизионного проекта нидерландской продюсерской телекомпании "Эндемол" (англ. - Endemol) "Академия звезд". Идея проекта принадлежит испанской компании "Джестмьюзик" (англ. - Gestmusic), являющейся филиалом компании "Эндемол".

Зрителей привлекало то, что простые парни и девушки не только учатся писать песни, танцевать и выступать, но и живут вместе в "звездном доме", где за ними можно следить. Такой своеобразный музыкальный "Дом-2". Ежедневно по Первому каналу показывали "Дневники звездного дома", где уже зрителям демонстрировали самые интересные и острые моменты "фабричной" жизни. Раз в неделю проходил отчетный концерт, на котором определялось, кто же покинет проект.

На телеэкране проект просуществовал 10 лет. За это время музыкальными продюсерами выступили Игорь Матвиенко, Константин Меладзе, Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Максим Фадеев и другие.

"Фабрика звезд" подарила шоу-бизнесу такие имена, как Ирина Дубцова, Рита Дакота, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, группа "Фабрика" и многие другие.