В 2002 году в сетке Первого канала появилось новое развлекательное музыкальное шоу "Фабрика звезд". Первый сезон мгновенно полюбился зрителям, на втором действительно родилось несколько знаковых артистов, таким как Юлия Савичева, Полина Гагарина, Лена Темникова. В третьем сезоне было много непонятного и трагичного, а вот четвертую "Фабрику звезд" можно назвать самой романтичной. Итак, вспоминаем почему...
Видео, фото ⟩ Любовь, блат и свадьба на "Фабрике звезд - 4"
Что такое "Фабрика звезд"?
"Фабрика звезд" - это российский телевизионный музыкальный проект по поддержке молодых исполнителей. Он стартовал в 2002 году на Первом канале. Практически мгновенно проект стал невероятно популярен у зрителей, и его популярность только росла с годами. Продюсером и художественным руководителем дебютной "Фабрики звезд" стал Игорь Матвиенко.
Проект "Фабрика звезд" - это российская версия успешного телевизионного проекта нидерландской продюсерской телекомпании "Эндемол" (англ. - Endemol) "Академия звезд". Идея проекта принадлежит испанской компании "Джестмьюзик" (англ. - Gestmusic), являющейся филиалом компании "Эндемол".
Зрителей привлекало то, что простые парни и девушки не только учатся писать песни, танцевать и выступать, но и живут вместе в "звездном доме", где за ними можно следить. Такой своеобразный музыкальный "Дом-2". Ежедневно по Первому каналу показывали "Дневники звездного дома", где уже зрителям демонстрировали самые интересные и острые моменты "фабричной" жизни. Раз в неделю проходил отчетный концерт, на котором определялось, кто же покинет проект.
На телеэкране проект просуществовал 10 лет. За это время музыкальными продюсерами выступили Игорь Матвиенко, Константин Меладзе, Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Максим Фадеев и другие.
"Фабрика звезд" подарила шоу-бизнесу такие имена, как Ирина Дубцова, Рита Дакота, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, группа "Фабрика" и многие другие.
Видео: Гимн "Фабрики звезд"
Музыкальный продюсер "Фабрики звезд - 4" был Игорь Крутой
Пожалуй на этой "Фабрике" появилось огромное количество песен, которые стали хитами, а победительница сезона Ирина Дубцова и со сей день является хитмейкером. Артистка пишет песни не только себе, но и другим.
Один из педагогов шоу Владимир Коробка пришел на 4 сезон проекта "Фабрика звезд" в качестве преподавателя по вокалу. В беседе с Яной Чуриковой он рассказал, какую роль в жизни шоу сыграл Игорь Крутой, пишет actualnews.org. Однажды композитор Игорь Крутой в шутку заявил, что убьет каждого, кто помешает работе педагога. Возможно, такое высказывание и помогло продюсеру спокойно работать с участниками проекта, а также принесло потрясающие результаты.
Участники проекта
Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Тимати (Тимур Юнусов), Ратмир Шишков, Настя Кочеткова, Алекса, Доминик Джокер (Бреславский Александр), Антон Зацепин, Бреусов Иван, Коршунова Наталья, Ксения Ларина, Наталья Полянская, Надежда Игошина, Виктория Богославская, Евгения Волконская, Юрий Титов, Ярослав Илларионов, Антон Ямпольский (Поль).
На проекте сформировалось группа "Банда". В нее входили Тимати и Настя Кочеткова, Доминик Джокер и Ратмир Шишков. Группа образовалась на проекте и объявила о своем распаде после гибели Ратмира Шишкова.
Оказывается, в одну из финальных номинаций на "Фабрике звезд-4" участникам проекта предстоял трудный выбор: выгнать Ратмира Шишкова из группы "Банда" или выгнать любимицу Крутого Ирину Дубцову. Выбор был за Тимати и Джокером. Парни просто морально не смогли тогда проголосовать за Ирину, потому что номинирован участник "Банды" Ратмир Шишков.
Ирина Дубцова должна была покинуть проект "Фабрика звезд-4", но Игорь Крутой воспользовался исключительным правом продюсера шоу и оставил ее на проекте. Ходят слухи, что после концерта Игорь Крутой отвел Доминика Джокера и Тимати в темный угол, без камер и стал им угрожать.
«Сними микрофон. Я таких, как вы, ем на завтрак. А вы мне нож в спину?»
"Для нас был шок. Мы его очень долго переживали. Зализывали раны", - вспоминал Доминик в прямом эфире программы Максима Галкина.
Музыкальные блогеры на YouTube сходятся во мнении, что Ирина Дубцова была коммерческим проектом Крутого, протащенным без кастинга на "Фабрику". И он на ней заработал.
Победительницей проекта Первого канала "Фабрика звезд-4" стала Ирина Дубцова. В финал проекта вышли шесть участников из шестнадцати, прошедших начальный кастинг: Станислав Пьеха, Антон Зацепин, Ирина Дубцова, Анастасия Кочеткова, Тимоти и Алекса.
Свадьба в прямом эфире
В качестве доказательства, что Крутой использовал Ирину, обзорщики приводят ее свадьбу. На "Фабрике" это событие стало запоминающимся и рейтинговым.
Крутой сам говорил, что когда он узнал, что ее избранник - это Роман Черницын из группы "Плаза". То они предложили эту историю разыграть в эфире.
"Мы попросили, чтобы на каком-то из концертов он пришел из сделал ей предложение", - признавался Игорь Яковлевич.
Таким образом свадьбы была навязана Ирине рано. Да и в ночь перед свадьбой был эфир, в котором Ира плакала девочкам и объясняла, что сомневается. Дубцова согласилась и после свадьбы о ней заговорили еще больше. Рейтинг Крутого взлетел до небес. Ира развелась спустя четыре года, сыну было два года на тот момент.
Любовь и блат на проекте
В 2004 году громко обсуждался роман дочери украинского предпринимателя Александра Чвикова и Тимати на "Фабрике звезд".
Даже после их расставания поклонники не переставали надеяться, что пара воссоединится.
Певица после "Фабрики звезд" сотрудничала с продюсерским центром Игоря Крутого, а потом пропала с радиостанций и телеэкранов. Ходили слухи, что у нее какие-то конфликты с продюсерами канала. Был опыт работы с Яной Рудковской, а также попытки попасть в отбор на "Евровидение-2009". Многие СМИ утверждают, что прекращение работы певицы с Яной Рудковской связано с Виктором Батуриным. Это подтверждала сама Яна. А дальше Алекса не записала ни одной композиции.
В 2011 году Алекса появилась в клипе Lil Pop & Lala by Babes, а в 2020-м - в клипе Тимати "С чистого листа".
58-летняя Лина Арифулина, возглавлявшая пять сезонов "Фабрики звезд", в беседе с Яной Чуриковой для проекта "Фабрика с Яной Чу" рассказала о блате, который существовал на шоу.
Лина Арифулина еженедельно занималась постановками номеров, общалась с участниками и придумывала концепции для выпусков. Да, работа была сложная, но интересная.
Лина и ее коллеги были первопроходцами. Тогда никто не знал, что такое реалити-шоу. Константин Эрнст дал ей полный карт-бланш.
За годы работы через нее прошла масса участников. Кто-то из них уже умел петь, а кого-то надо было обучать с нуля. Был на проекте и блат:
"Приводили своих, да. Алекса - это очевидный момент. Ее просто привели, это был как факт: вот будет Алекса - вся такая нимфа".
На "Фабрике звезд" не скрывалось, что Алекса - дочь богатых родителей. Ее отец руководил крупной компанией, которая производила стеновые блоки. На проекте участница исполняла милые романтичные баллады. Зрители запомнили ее по роману с никому не известным тогда рэпером Тимати. Через несколько месяцев после завершения "Фабрики звезд" они расстались.
После шоу Алекса не стала заниматься сольной карьерой. Она поработала в модельном бизнесе, занялась блогерством, дизайном, а недавно встретила любовь и стала мамой очаровательной дочки.
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