В 2002 году в сетке Первого канала появилось новое развлекательное музыкальное шоу "Фабрика звезд". Ранее RUS TVNET вспоминал участников первой "Фабрики звезд", но помните ли вы, кто победил во второй?
Фото, видео ⟩ "Фабрика звезд - 2": Нарцисс, Гагарина, Савичева, Темникова. А кого помните вы?
Что такое "Фабрика звезд"?
"Фабрика звезд" - это российский телевизионный музыкальный проект по поддержке молодых исполнителей. Он стартовал в 2002 году на Первом канале. Практически мгновенно проект стал невероятно популярен у зрителей, и его популярность только росла с годами. Продюсером и художественным руководителем дебютной "Фабрики звезд" стал Игорь Матвиенко.
Проект "Фабрика звезд" - это российская версия успешного телевизионного проекта нидерландской продюсерской телекомпании "Эндемол" (англ. - Endemol) "Академия звезд". Идея проекта принадлежит испанской компании "Джестмьюзик" (англ. - Gestmusic), являющейся филиалом компании "Эндемол".
Зрителей привлекало то, что простые парни и девушки не только учатся писать песни, танцевать и выступать, но и живут вместе в "звездном доме", где за ними можно следить. Такой своеобразный музыкальный "Дом-2". Ежедневно по Первому каналу показывали "Дневники звездного дома", где уже зрителям демонстрировали самые интересные и острые моменты "фабричной" жизни. Раз в неделю проходил отчетный концерт, на котором определялось, кто же покинет проект.
На телеэкране проект просуществовал 10 лет. За это время музыкальными продюсерами выступили Игорь Матвиенко, Константин Меладзе, Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Максим Фадеев и другие.
"Фабрика звезд" подарила шоу-бизнесу такие имена, как Ирина Дубцова, Рита Дакота, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, группа "Фабрика" и многие другие.
Видео: Гимн "Фабрики звезд"
Музыкальный продюсер "Фабрики звезд - 2" являлся Максим Фадеев
Максим Фадеев вел "Фабрику звезд - 2" в 2003 году. На этом шоу победила Полина Гагарина, но певица отказалась работать с продюсером. Позже он намекал, что должна была победить совсем не Гагарина, но ему пришлось выбрать ее.
Кто был на "Фабрике звезд - 2"?
Второй выпуск "Фабрики звезд" подарил шоу-бизнесу имена, которые до сих пор не сходят со строк хит-парадов. Но некоторых участников даже сложно вспомнить.
Список участников:
Евгения Рассказова, Юлия Савичева, Дмитрий Асташенок, Михаил Решетников, Алексей Семенов, Пьер Нарцисс, Мария Ржевская, Марианна Белецкая, Елена Темникова, Юлия Волкова, Дмитрий Прасковьин, Геннадий Лагутин, Ираклий Пирцхалава, Полина Гагарина, Кристиан Лейних, Елена Терлеева.
Из всего списка, пожалуй, можно выделить несколько имен:
Пьер Нарцисс
Пьер Нарцисс стал известен благодаря участию в проекте "Фабрика звезд". Зрителям понравились его экзотическая внешность и камерунский акцент. Исполнитель хорошо запомнился своим хитом "Шоколадный заяц". К сожалению, он скончался 22 июня 2022 года в возрасте 45 лет.
Пьер с детства мечтал о спортивной карьере, любил проводить время на футбольном поле, поэтому зачастую прогуливал занятия в школе ради спортивной игры. Он мечтал стать знаменитым футболистом. Но вышло иначе - в 13 лет родители отправили Пьера обучаться в музыкальную школу, а уже в 14 лет он вместе с товарищами создал музыкальную группу и вскоре начал выступать на вечеринках в клубах.
В Россию он приехал к родственнице и чудом задержался: в 1998 году музыкант участвовал в кастинге исторического фильма Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" и получил эпизодическую роль. Так он принял решение остаться в РФ, а после поступил в Московский государственный университет, где выбрал факультет журналистики.
Пьер Нарцисс работал на радио, играл в КВН. Настоящая музыкальная карьера артиста началась после его участия в знаменитом российском шоу "Фабрика звезд".
Видео: Пьер Нарцисс - "Шоколадный заяц"
Полина Гагарина
Это сейчас Полина Гагарина, которой запрещен въезд в Латвию, поддержала войну в Украине и выступает на прокремлевских концертах. Но начиналась ее карьера именно на "Фабрике звезд".
В интервью с Ириной Шихман певица рассказала, что "Фабрика звезд" оказала огромное влияние на ее жизнь. После этого ее узнали все. Полина не скрывала своего отношения к Максиму Фадееву и деталей относительно отказа работать с продюсером.
Гагарина принимала участие в этом шоу в возрасте 16 лет. Она отметила, что конкурсы - это не панацея для артистов. Но в ее жизни так вышло. Они ее только повышали в статусе и профессионализме.
Полина призналась, что ей было тяжело на "Фабрике звезд". Самым тяжелым было три месяца не покидать дом. "Мы позеленели... Тогда нам построили летний дворик, в котором, как узников, выгоняли погулять... Это коробка в коробке... Это был ужас!" - рассказала она.
Камеры были везде, даже в туалете. В уборную Полина ходила с полотенцем, которым там накрывалась. Так много камер было нужно для безопасности - ребятам рассказали, что в другой стране среди участников был даже суицид.
Если говорить о работе с продюсером Максом Фадеевым, то Гагарина отмечает, что это "абсолютно не ее человек". "Он для меня тяжелый, опасный и непонятный... Вернее - понятный... После того как он мне стал понятным - я поняла, что он не мой", - объяснила свое отношение к продюсеру певица.
Полина не отрицает, что Фадеев невероятно талантливый. Он уникально слышит музыку. "Я им абсолютно восхищаюсь как музыкантом. Точка. Мы не здороваемся до сих пор", - поясняет она. Гагарина иногда думает рассказать, как все было на самом деле. Но потом понимает, что не стоит. Она согласна, что что-то в интервью не договаривает до конца. Но неправды в ее словах нет. "Иногда хочется, чтобы узнали правду", - задумавшись, произносит Гагарина в разговоре с Ириной Шихман.
С ее слов, Фадеев никогда не знал, что ей писать, ведь единственной его музой в тот момент была Юлия Савичева: "Было очевидно, что он попал во всех участников и сочинил им хиты, но не попал в меня. Он понимал, что я пою, но не знал, что с этим делать".
Юлия Савичева
Сейчас не секрет, что Савичева не была чужой для Максима Фадеева. Юлия родилась в семье учительницы музыки Светланы Анатольевны и барабанщика "Конвоя" Станислава Борисовича. Максим Фадеев был другом семьи и рано разглядел в девочке талант.
На сцену Юлия впервые вышла в 4 года с группой отца. В пять лет она стала солисткой хореографического коллектива "Светлячок". После семья перебралась в Москву. Савичева принимала участие в новогодних постановках, занималась бальными танцами.
Любопытный факт: Юлия Савичева приняла участие в записи альбома певицы Линды, продюсером которой был Фадеев. Она снялась в нескольких ее клипах и пела на бэк-вокале.
В интервью журналу "Караван историй" в 2021 году Юлия призналась, что до этого интервью никто не знал правды. Сейчас пришло время рассказать, что она всегда будет называть Максима Фадеева своим вторым отцом.
В 90-е годы ее семья жила бедно, а Макс Фадеев оплачивал ее наряды, занятия и поездки на конкурсы. Именно он посоветовал Юлии пойти на кастинг "Фабрики звезд". Он не мог сказать точно, чем это закончится.
"Не было никакого блата, подтасовок в голосовании или влияния на членов жюри. Он помог мне только в одном - поддержал морально", - заверила певица.
Савичева помнит всю строгость, с которой к ней относился Фадеев. Он долгое время не писал для нее песен, но перед номинацией подарил ей будущий хит - "Высоко". Она считает, что заслуга Макса Фадеева была в том, что он раскрыл ее тогда как певицу. Показал, какая у нее душа. И зрители ее полюбили.
Елена Темникова
Певица Елена Темникова, экс-участница группы Serebro и выпускница "Фабрики звезд - 2", в 2019 году стала гостьей шоу Ирины Шихман "А поговорить?". Исполнительница в откровенной беседе призналась, что ей очень не нравилось то, что она делала в Serebro, а именно полуобнаженные съемки и откровенные сцены в клипах. Но такой была установка продюсера, такой была задумка съемки, и она ничего не могла поделать: "Мне это некомфортно... Было два костюма, которые я придумала для группы. Один брючный, с воротником от рубашки и манишкой с пуговицами... Я считаю, что это было красиво и очень эстетично. Я им горжусь!" - утверждает артистка.
Она прекрасно понимает, чего хотел от группы Фадеев.
"Секс продается лучше. Как продюсера я могу его понять, но я так и не смогла с этим смириться", - подчеркивает Темникова.
Она рассказала про процесс съемок клипа "Мама Люба". Все снималось на GoPro-камеру, и Лена Темникова даже не подозревала, как выглядит в кадре. Она рассказала, что ей никто не сказал, что то, что ниже пояса, тоже войдет в финальный монтаж. В итоге получилось невероятно откровенно, в кадр то и дело попадало нижнее белье девушки. Про сцену, в которой Лена натягивает презерватив на конфету, певица вспоминает с отвращением.
Темникова уверена, что без Максима Фадеева она бы точно могла существовать и достигать успеха. Она бы точно пела, но ее "путь был бы совсем другим".
Елена Терлеева тоже хорошо запомнилась зрителям, как и Мария Ржевская со своим хитом "Когда я стану кошкой".
Видео: Мария Ржевская - "Когда я стану кошкой
Видео: "Фабрика звезд" - что с ними стало?
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