Рейд полиции около вокзала: семеро задержанных, трое в международном розыске

Всего за восемь часов в районе Рижского центрального вокзала и Рижского автовокзала было проверено 138 человек.

Полиция установила, что семеро из проверенных объявлены в розыск.

Среди них трое человек объявлены в международный розыск. Этих лиц разыскивало подразделение немецкой полиции, занимающееся мошенничеством и подделкой документов, с целью выяснения их адресов проживания и контактной информации.

Полицейские доставили этих лиц в отделение, уточнили необходимую информацию и сообщили ее немецким правоохранительным органам.

Также трое человек были задержаны для выяснения важной для полиции информации в связи с ранее совершенными преступлениями - кражей и порчей имущества.

Еще один мужчина задержан в связи с уклонением от меры пресечения – ареста, наложенного на него в рамках уголовного производства за управление транспортным средством без прав и состоянием водителя в состоянии алкогольного опьянения. Этот человек был доставлен в изолятор временного содержания.

В целях борьбы с уличной преступностью Государственная полиция продолжит организовывать подобные профилактические мероприятия в различных микрорайонах Риги.