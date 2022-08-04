В четверг, 4 августа, Соединенные Штаты объявили чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за распространения вируса обезьяньей оспы.
В США вспышка оспы обезьян: объявлена чрезвычайная ситуация в здравоохранении
"Мы готовы вывести наш ответ на этот вирус на новый уровень, и мы призываем каждого американца серьезно отнестись к оспе обезьян и взять на себя ответственность, помогая нам бороться с этим вирусом", - сказал министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бессера.
Объявление чрезвычайного положения поможет направить средства, собрать данные и набрать дополнительный персонал для борьбы с болезнью.
Нынешняя вспышка оспы обезьян в более чем 70 странах является крупнейшей вспышкой заболевания на сегодняшний день. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля объявила его "глобальной чрезвычайной ситуацией".
Новая вспышка обезьяньей оспы до сих пор в основном затрагивала мужчин, состоящих в гомосексуальных отношениях, а также трансгендерных и небинарных людей.
Первый случай оспы обезьян в США был подтвержден 20 мая в штате Массачусетс.
Оспа обезьян - это редкое вирусное инфекционное заболевание, чаще всего встречающееся в странах Центральной и Западной Африки, но недавно поразившее страны, где оно ранее не выявлялось. Хотя симптомы похожи на оспу, они обычно менее выражены, сопровождаются зудом, лихорадкой и сыпью. Иногда заболевание может иметь и тяжелое течение.
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