Детская - одна из самых меняющихся комнат в доме: по мере того, как малыш растет, ее нужно адаптировать к потребностям разных возрастных групп. Дизайн комнаты, который идеально подходит для детсадовца, уже не подойдет для школьника и тем более для подростка, потому что в этом возрасте комната становится не только личным пространством, но и средством самовыражения.
Фото ⟩ Обустройство детской комнаты: что учитывать и как сократить расходы
Дизайнер интерьера делится важными советами, которые следует учитывать при обустройстве комнаты для ребенка в любом возрасте, и предлагает, как найти баланс между функциональностью, безопасностью и возможностями играться, не потратив при этом слишком много средств.
Безопасность - приоритет в первые годы жизни ребенка
Безопасность всегда имеет первостепенное значение в детской комнате или помещениях детского сада - нужно внимательно следить за тем, чтобы вся мебель и предметы интерьера были безопасными, а потенциальные риски были устранены. Дариус Римкус, руководитель Отдела дизайна интерьеров IKEA, рекомендует использовать мебель, ковровые покрытия и текстиль, специально разработанные для детей, поскольку они были протестированы с учетом того, как они будут использоваться детьми. Они сертифицированы в соответствии с особыми требованиями и в их производстве не используются вредные химические вещества.
"Например, детские кроватки всегда имеют бортики, чтобы ребенок не выпал, а углы мебели закруглены, чтобы снизить риск травмирования. Столы и стулья игрового уголка могут быть достаточно легкими, чтобы ребенок мог отнести их куда нужно, не прося о помощи и не причиняя себе вреда". Римкус добавляет, что все игрушки IKEA также спроектированы максимально безопасными - в них нет деталей, которые ребенок может случайно проглотить.
Самые распространенные ошибки, допускаемые при обустройстве комнаты дошкольника
По мере взросления ребенка все больше растет его стремление к самостоятельности. Этому способствует возможность достать и привести в порядок личные вещи, самостоятельно подобрать одежду и т. д. Однако, когда дело доходит до подбора мебели для детской комнаты, часто можно увидеть, что родители, желающие сэкономить и думая наперед, обставляют комнату своих детей мебелью для взрослых. Это, по сути, пропуск целого возрастного этапа. Дизайнер интерьера считает, что мебель, созданная специально для детей, - это практичный способ сэкономить, ведь она может "расти" вместе с ребенком, а также позволяет обустроить комнату таким образом, чтобы малышу было в ней и безопасно, и комфортно.
"В ожидании малыша многие люди заранее готовят все необходимые детские вещи, включая мебель. Однако когда малыш подрастает, перед родителями встает нелегкий выбор: какая мебель будет лучше и прослужит дольше? В результате случается так, что малыш переходит сразу из кроватки на взрослую кровать. Мебель, которая растет вместе с ребенком, делает переход более сбалансированным: у ребенка есть безопасное и вдохновляющее место, а родителям не нужно каждые два года покупать новую мебель", - подчеркивает Римкус.
Поэтому рекомендуется покупать мебель, которая легко трансформируется с учетом потребностей растущего ребенка. Например, раздвижные кровати и различные комбинируемые и регулируемые шкафы, полки, которые со временем можно расширить дополнительными элементами и деталями.
"Модульный шкаф в детской - отличный пример трансформируемой мебели. Его можно легко модифицировать по мере изменения потребностей ребенка. Модульный шкаф можно дополнить новыми элементами или изменить его планировку, установив вместо вешалок для одежды выдвижные ящики. Позже, если вы захотите освежить интерьер или изменить настроение комнаты, вы сможете просто поменять дверцы и фасады ящиков, не тратя деньги на покупку нового шкафа", - советует дизайнер.
Неотъемлемой частью экономично обставленной детской комнаты является раздвижная кровать. Ее можно удлинять несколько раз, раздвигая до двух метров.
Комната для школьника
В комнате будущего первоклассника главную роль играет рабочий уголок с письменным столом и стулом. Комнату школьника можно спланировать и обставить так, чтобы она прослужила все школьные годы. Ключ к успеху - это дизайн помещения вне временных рамок, который никогда не выходит из моды, и функциональная, прочная мебель, которая прослужит долго и не будет выглядеть слишком по-детски. Дизайнер интерьера IKEA рекомендует выбирать легко адаптируемые решения, например, регулируемый стул.
"Школьникам нужно больше места для канцелярских принадлежностей, разных тетрадей и книг. Поэтому необходимо тщательно продумать решения для хранения в комнате школьника, чтобы на письменном столе не было хаоса. Дополнительные шкафчики у стола, настенные полки и перфорированные доски могут сыграть важную роль, а разнообразные настольные органайзеры позволяют организовать все таким образом, чтобы все необходимое для учебы лежало на своих местах".
Без игр не обойтись
Дизайнер интерьера IKEA подчеркивает, что взрослые часто воспринимают детскую со своей точки зрения. Однако эта комната предназначена для ребенка, поэтому обязательно стоит подумать о ярких, жизнерадостных акцентах и предметах интерьера. Они сделают обстановку комнаты более игривой и будут стимулировать творчество. Функциональным и практичным дополнением к детской являются доски для заметок и перфорированные доски, которые можно украсить по своему вкусу.
Тем, кто хочет сэкономить при обустройстве детской, дизайнер интерьера рекомендует сначала освободить как можно больше места. Необходимо избавиться от старой, неиспользуемой мебели. Следующий шаг - освежить интерьер, например, перекрасить стены. Комната, в которой есть только кровать, немного мебели для игрушек и письменный стол, будет более просторной и более подходящей для ребенка, чем комната, загроможденная мебелью родителей или бабушек и дедушек.
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