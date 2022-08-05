Фото ⟩ Обустройство детской комнаты: что учитывать и как сократить расходы

По мере взросления ребенка все больше растет его стремление к самостоятельности. Этому способствует возможность достать и привести в порядок личные вещи, самостоятельно подобрать одежду и т. д. Однако, когда дело доходит до подбора мебели для детской комнаты, часто можно увидеть, что родители, желающие сэкономить и думая наперед, обставляют комнату своих детей мебелью для взрослых. Это, по сути, пропуск целого возрастного этапа. Дизайнер интерьера считает, что мебель, созданная специально для детей, - это практичный способ сэкономить, ведь она может "расти" вместе с ребенком, а также позволяет обустроить комнату таким образом, чтобы малышу было в ней и безопасно, и комфортно.