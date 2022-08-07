Ценные летние растения для приготовления чая

#7 Красный клевер - для лечения бронхита, очищения организма, облегчения симптомов менопаузы

Чай из красного клевера используется для облегчения симптомов как кашля, так и бронхита, простуды и лихорадки. Лечебные свойства этого растения помогают уменьшить симптомы менопаузы у женщин - приливы, гормональный дисбаланс, чай из этого растения также обладает мочегонными и очищающими организм свойствами.

Чтобы использовать это растение для приготовления лечебного чая, необходимо собрать цветки и верхние листья растения. Лучше сушить на сите в хорошо проветриваемых помещениях, однако проследить, чтобы трава не пересохла слишком сильно, потому что тогда она теряют свои ценные свойства. Для приготовления чая из красного клевера нужно взять 1 столовую ложку высушенного растения и залить стаканом кипятка. Напиток можно употреблять в течение дня.

#8 Череда трехраздельная - для успокоения нервной системы, улучшения пищеварения, уменьшения аллергии

Приготовленный из череды чай будет хорошим помощником как для успокоения нервной системы, так и для улучшения пищеварения. Этому чаю также присуще мочегонное действие, а также его используют как общеукрепляющее организм средство. Чай из череды также обладает противоаллергическим действием, поэтому его также используют наружно для ванн, чтобы уменьшить аллергическое раздражение кожи и способствовать заживлению.

Чтобы использовать растение для приготовления чая необходимо собрать верхнюю часть растения длиной 10-15 см, затем высушить в хорошо проветриваемых помещениях, не доступных воздействию солнечных лучей, при этом не превышая при сушке температуру 45°С. Для приготовления чая нужно взять 1-2 чайные ложки высушенного растения, залить 200 мл кипятка и дать настояться 20-30 минут. Чай можно употреблять в течение дня.

"Все напитки из лечебных трав следует употреблять, соблюдая меру. Не рекомендуется употреблять один вид напитка более 2-4 недель подряд. По истечении этого периода желательно заменить ранее употребляемый напиток каким-либо другим. При приготовлении лекарственных напитков и чаев, травы можно смело комбинировать, так как редко бывает, что они несовместимы друг с другом", - рекомендует сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.