Amnesty International об "опасной тактике ВСУ": что это было?

"В Бахмуте в общей сложности 14 школ. 12 из них повреждены ударами российских военных. При этом точно известно, что в Бахмуте украинские военные имели приказ даже не приближаться к школам. Но Amnesty International не упоминает ни один из этих ударов по школам, где не было военных. И это при том, что в своем отчете ранее по Харькову они сами писали, что россияне бьют по всему подряд, где есть скопления людей", - критикует отчет Яворский. Он говорит, что российские военные, выбивая ВСУ из городов, просто "бомбят все подряд, квадрат за квадратом".

Впрочем, по мнению Яворского, главная проблема - однобокость обвинений Amnesty International в адрес украинских военных. Ведь о том, как ведут себя в жилых кварталах российские военные, речь не идет.

Human Rights Watch: в фокусе обе стороны

В конце июля проблема расположения боевых подразделений в жилых кварталах уже была в фокусе организации Human Rights Watch (HRW). В своем отчете правозащитники тщательно изложили обстоятельства семи случаев дислокации в жилых кварталах - в трех из них речь шла о подразделениях ВСУ, а в четырех - об армии РФ. В разговоре с DW представитель HRW отметила, что российская сторона не допускает правозащитников на территории, оккупированные Россией. "Мы побывали на территориях, которые были более месяца под российской оккупацией, уже после отступления российских войск. Мы получили свидетельства о ряде случаев, когда российские войска занимали позиции в жилых кварталах, в частности, в школах, и не принимали никаких мер по эвакуации гражданского населения", - отметила исследовательница отдела кризисов и конфликтов при Human Rights Watch Белкиз Вилле. Правозащитница подчеркнула, что критику по поводу недостаточных мер защиты гражданского населения в адрес обеих сторон войны нельзя приравнивать к военным преступлениям, совершенным военными РФ и неоднократно описанными организацией. "В данном случае мы написали в министерства обороны России и Украины, привели им примеры и спросили, что ведомства делают для защиты гражданского населения. Мы не получили никакого ответа", - констатировала представительница Human Rights Watch.

Владимир Яворский соглашается: фиксировать возможные нарушения международного гуманитарного права - важная правозащитная работа. Однако она должна быть тщательной, говорит он. "Приехать, сфотографировать военных на территории школы - это очень просто. Разобраться во всех обстоятельствах ведения боевых действий - гораздо сложнее. Мы как правозащитники наблюдаем, что украинская сторона прилагает усилия для безопасности гражданского населения. А в этом случае так выглядит, что украинская сторона якобы ведет себя так же негуманно, как и российская", - критикует Яворский. По его словам, заявления Amnesty International могут пригодиться западным политикам, выступающим против поставок оружия Украине.