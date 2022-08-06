Глава украинского офиса Amnesty International уволилась после доклада о ВСУ

"Мне больно это признавать, но руководство Amnesty International и я разошлись ценностно. Поэтому я решила уйти из организации. Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий", - объяснила она такой шаг.

"Все разбилось о стену бюрократии и глухой языковой барьер. Если вы не живете в стране, в которую вторглись захватчики и разрывают ее на части, вы, наверное, не понимаете, каково это - осуждать армию защитников. И ни в одном языке нет слов, способных донести это до того, кто не испытывал этой боли", - написала Покальчук.

Украинский офис AI пытался донести свою позицию до организации

Покальчук призналась, что до последнего момента надеялась, что украинскому офису организации удастся донести до Amnesty свое мнение. "Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. И этот текст будет удален и заменен другим. Сегодня поняла, что этого не произойдет", - написала она.