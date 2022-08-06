Впечатляющая авария недалеко от Лиласте: BMW и Toyota оказались в кювете

Недалеко от Лиласты на шоссе Рига - граница Эстонии в пятницу, 5 августа, в 14 часов произошло столкновение автомобилей Toyota и BMW. Обе машины после удара оказались в кювете. Водитель Toyota Владимир не понял, что произошло, но во время движения в направлении Адажи его машина стала неконтролируемой.

В свою очередь за рулем BMW ехала Анна, а рядом на пассажирском сиденье находилась мать женщины.

Женщина рассказала, что в момент, когда выстрелили подушки безопасности и автомобиль крутило, через окно не было ничего видно и можно было лишь надеяться, что автомобиль не натолкнется на другую едущую по шоссе машину. Сзади ехали работники NMPD, которые остановились и сразу же смогли оказать помощь попавшим в аварию. К счастью, травм никто не получил.

Водитель BMW благодарит очевидцев и всех окружающих: "Не могли выбраться, вырвали дверь, вытащили наружу, пишем пояснения, оформляем формальности".

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