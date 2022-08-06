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Миллионы килограммов клубники в этом году просто сгниют на полях Финляндии

rus.postimees.ee
Миллионы килограммов клубники в этом году просто сгниют на полях Финляндии
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Клубника. Фото иллюстративное.
Клубника. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Нехватка рабочей силы, вызванная войной в Украине, является основной причиной того, что на полях осталось много неубранной клубники, пишет Rus.Postimees со ссылкой на финский портал новостей YLE, добавляя, что дожди также затруднили сбор урожая.

Ферма Alanteen Tila в Паймио ежегодно собирает почти около 250 000 кг клубники, но этим летом в поле осталась почти четверть урожая: раньше около 70 процентов сборщиков клубники в Финляндии были выходцами из Украины.

Генеральный директор Alanteen Tila Аарни Аланне говорит, что до 50 000 – 60 000 кг ягод так и остались на полях.

Исполнительный директор Ассоциации садоводов и ягодников Миика Иломяки указывает, что по всей Финляндии несобранными остались 10–15 процентов клубники.

Всего по оценкам финских фермеров, около двух миллионов килограммов клубники останутся на полях в этом году.

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