В Хорватии автобус из Польши попал в ДТП: погибли 11 человек

По предварительной информации, автобус с польскими номерами съехал с дороги. Министерство сообщило в Twitter, что погибли 11 человек, еще несколько пострадали.

ДТП произошло в 5:40 по местному времени (в 6:40 по латвийскому времени). Автобус примерно в 60 километрах от Загреба съехал с дороги и упал в канаву.

Этим летом в Хорватии наблюдается большое число туристов, особенно на побережье Адриатического моря.

В результате аварии автобуса из Румынии и автомобиля из Нидерландов в Болгарии погибли четыре человека, сообщила в субботу местая полиция.

В Болгарии в ДТП попал автобус из Румынии: 4 погибших

ДТП на севере Болгарии произошло в ночь на субботу, когда автобус из Румынии столкнулся с зарегистрированным в Нидерландах автомобилем, припаркованным на обочине.

В результате аварии пострадали восемь человек. Водитель и пассажиры автомобиля покинули салон за мгновение до аварии и выжили.

В болгарских СМИ прозвучало, что автобус с 25 пассажирами направлялся в Румынию из Стамбула.

Оба водителя автобуса задержаны, ведется следствие.