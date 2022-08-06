В результате аварии польского автобуса на севере Хорватии погибли 11 человек, еще несколько пострадали, сообщило МВД Хорватии.
В Хорватии автобус из Польши попал в ДТП: погибли 11 человек
По предварительной информации, автобус с польскими номерами съехал с дороги. Министерство сообщило в Twitter, что погибли 11 человек, еще несколько пострадали.
ДТП произошло в 5:40 по местному времени (в 6:40 по латвийскому времени). Автобус примерно в 60 километрах от Загреба съехал с дороги и упал в канаву.
Этим летом в Хорватии наблюдается большое число туристов, особенно на побережье Адриатического моря.
В результате аварии автобуса из Румынии и автомобиля из Нидерландов в Болгарии погибли четыре человека, сообщила в субботу местая полиция.
В Болгарии в ДТП попал автобус из Румынии: 4 погибших
ДТП на севере Болгарии произошло в ночь на субботу, когда автобус из Румынии столкнулся с зарегистрированным в Нидерландах автомобилем, припаркованным на обочине.
В результате аварии пострадали восемь человек. Водитель и пассажиры автомобиля покинули салон за мгновение до аварии и выжили.
В болгарских СМИ прозвучало, что автобус с 25 пассажирами направлялся в Румынию из Стамбула.
Оба водителя автобуса задержаны, ведется следствие.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!