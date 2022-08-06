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В Хорватии автобус из Польши попал в ДТП: погибли 11 человек

В Болгарии в ДТП попал автобус из Румынии: 4 погибших
rus.tvnet.lv
В Хорватии автобус из Польши попал в ДТП: погибли 11 человек
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Авария автобуса из Польши на севере Хорватии
Авария автобуса из Польши на севере Хорватии Фото: AFP / Scanpix

В результате аварии польского автобуса на севере Хорватии погибли 11 человек, еще несколько пострадали, сообщило МВД Хорватии.

По предварительной информации, автобус с польскими номерами съехал с дороги. Министерство сообщило в Twitter, что погибли 11 человек, еще несколько пострадали.

ДТП произошло в 5:40 по местному времени (в 6:40 по латвийскому времени). Автобус примерно в 60 километрах от Загреба съехал с дороги и упал в канаву.

Этим летом в Хорватии наблюдается большое число туристов, особенно на побережье Адриатического моря.

В результате аварии автобуса из Румынии и автомобиля из Нидерландов в Болгарии погибли четыре человека, сообщила в субботу местая полиция.

В Болгарии в ДТП попал автобус из Румынии: 4 погибших

ДТП на севере Болгарии произошло в ночь на субботу, когда автобус из Румынии столкнулся с зарегистрированным в Нидерландах автомобилем, припаркованным на обочине.

В результате аварии пострадали восемь человек. Водитель и пассажиры автомобиля покинули салон за мгновение до аварии и выжили.

В болгарских СМИ прозвучало, что автобус с 25 пассажирами направлялся в Румынию из Стамбула.

Оба водителя автобуса задержаны, ведется следствие.

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