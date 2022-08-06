Эрдоган: Турция будет платить за российский газ рублями

Первоначально такое решение было озвучено Москвой в пятницу вечером, 5 августа, после более чем четырехчасовых переговоров президента России Владимира Путина и Эрдогана в Сочи.

"Двери Турции открыты для всех", - сказал Эрдоган журналистам в самолете, когда возвращался из Сочи.

"Хорошим моментом этого визита в Сочи было соглашение с Путиным о рублю", — сказал Эрдоган, добавив, что "торговля в рублях, конечно, принесет прибыль как Турции, так и России".

Ни Эрдоган, ни российские официальные лица не раскрыли, какую часть импортируемого газа Турция будет платить в рублях.

Отказ от платежей за природный газ в долларах поможет Турции избежать сокращения резервов конвертируемой валюты.

Сообщается, что за последний год турецкое правительство потратило десятки миллиардов долларов на повышение стоимости лиры.

За последние 12 месяцев лира потеряла 55% своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция достигла 80%.

Соединенные Штаты и Европейский Союз пытаются оказать давление на потребителей энергоносителей России, чтобы они отказались от платежей в рублях, которых требует Москва.

Платежи в рублях помогают России избежать расчетов в долларах, которые пытаются ограничить США.

Турция пока отказывается присоединиться к международным санкциям против России, одновременно пытаясь добиться прекращения огня между Москвой и Киевом. Член НАТО Турция сильно зависит от российских энергоресурсов.

О чем еще главы государств говорили в Сочи:

1. Турция предлагает провести на своей территории встречу Путина и Зеленского.

2. Москва и Анкара хотят довести свой товарооборот до 100 миллиардов долларов (за прошлый год он составил 33 миллиарда). Также страны хотят развивать сотрудничество в области энергетики, торговли, туризма и сельского хозяйства.

3. Намечены "серьезные подвижки" для использования в Турции российских карт "Мир".