Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил в субботу, 6 августа, что Турция будет платить в рублях за часть природного газа, поставляемого Россией.
Эрдоган: Турция будет платить за российский газ рублями
Первоначально такое решение было озвучено Москвой в пятницу вечером, 5 августа, после более чем четырехчасовых переговоров президента России Владимира Путина и Эрдогана в Сочи.
"Двери Турции открыты для всех", - сказал Эрдоган журналистам в самолете, когда возвращался из Сочи.
"Хорошим моментом этого визита в Сочи было соглашение с Путиным о рублю", — сказал Эрдоган, добавив, что "торговля в рублях, конечно, принесет прибыль как Турции, так и России".
Ни Эрдоган, ни российские официальные лица не раскрыли, какую часть импортируемого газа Турция будет платить в рублях.
Отказ от платежей за природный газ в долларах поможет Турции избежать сокращения резервов конвертируемой валюты.
Сообщается, что за последний год турецкое правительство потратило десятки миллиардов долларов на повышение стоимости лиры.
За последние 12 месяцев лира потеряла 55% своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция достигла 80%.
Соединенные Штаты и Европейский Союз пытаются оказать давление на потребителей энергоносителей России, чтобы они отказались от платежей в рублях, которых требует Москва.
Платежи в рублях помогают России избежать расчетов в долларах, которые пытаются ограничить США.
Турция пока отказывается присоединиться к международным санкциям против России, одновременно пытаясь добиться прекращения огня между Москвой и Киевом. Член НАТО Турция сильно зависит от российских энергоресурсов.
О чем еще главы государств говорили в Сочи:
1. Турция предлагает провести на своей территории встречу Путина и Зеленского.
2. Москва и Анкара хотят довести свой товарооборот до 100 миллиардов долларов (за прошлый год он составил 33 миллиарда). Также страны хотят развивать сотрудничество в области энергетики, торговли, туризма и сельского хозяйства.
3. Намечены "серьезные подвижки" для использования в Турции российских карт "Мир".
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