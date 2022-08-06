Часть украинской Запорожской атомной электростанции (АЭС) была "серьезно повреждена" в результате военных ударов, в результате которых был остановлен один из реакторов, сообщил в субботу, 6 августа, оператор АЭС "Энергоатом".
"Энергоатом" предупреждает об опасности распыления радиоактивных веществ
Компания сообщила в Telegram, что "серьезно повреждена" азотно-кислородная станция.
"В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность", – говорится в сообщении ведомства.
Киев и Москва обвинили друг друга в обстрелах АЭС. Также в ведомстве заявили, что стрельба "серьезно поставила под угрозу безопасную работу станции".
Российские войска контролируют Запорожскую АЭС с начала марта, но там продолжает работать украинский персонал. Международное агентство по атомной энергии на этой неделе признало ситуацию на Запорожской АЭС "нестабильной".
Киев обвиняет российские войска в хранении тяжелого вооружения на АЭС.
"Европейский союз осуждает военные действия России вблизи Запорожской атомной электростанции", - написал в субботу глава ЕС по внешней политике и безопасности Джозеф Борель.
"Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международными нормами", - продолжил он, призвав предоставить доступ Международному агентству по атомной энергии к АЭС.
Агентство пыталось направить на АЭС своих экспертов, но Украина отвергла такой вариант, заявив, что это узаконит российскую оккупацию в глазах международного сообщества.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стрельбу в Запорожье преступлением и террористическим актом и призвал к жестким санкциям против российской атомной отрасли.
Генеральная прокуратура Украины сообщила, что в связи со стрельбой на Запорожской АЭС начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Мэр Энергодара, где расположена АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что российские войска прячут оружие среди энергоблоков Запорожской АЭС, а также сказал, что российские силы заминировали территорию АЭС.
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