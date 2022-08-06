"Энергоатом" предупреждает об опасности распыления радиоактивных веществ

Компания сообщила в Telegram, что "серьезно повреждена" азотно-кислородная станция.

"В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность", – говорится в сообщении ведомства.

Киев и Москва обвинили друг друга в обстрелах АЭС. Также в ведомстве заявили, что стрельба "серьезно поставила под угрозу безопасную работу станции".

Российские войска контролируют Запорожскую АЭС с начала марта, но там продолжает работать украинский персонал. Международное агентство по атомной энергии на этой неделе признало ситуацию на Запорожской АЭС "нестабильной".

Киев обвиняет российские войска в хранении тяжелого вооружения на АЭС.

"Европейский союз осуждает военные действия России вблизи Запорожской атомной электростанции", - написал в субботу глава ЕС по внешней политике и безопасности Джозеф Борель.

"Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международными нормами", - продолжил он, призвав предоставить доступ Международному агентству по атомной энергии к АЭС.

Агентство пыталось направить на АЭС своих экспертов, но Украина отвергла такой вариант, заявив, что это узаконит российскую оккупацию в глазах международного сообщества.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стрельбу в Запорожье преступлением и террористическим актом и призвал к жестким санкциям против российской атомной отрасли.

Генеральная прокуратура Украины сообщила, что в связи со стрельбой на Запорожской АЭС начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Мэр Энергодара, где расположена АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что российские войска прячут оружие среди энергоблоков Запорожской АЭС, а также сказал, что российские силы заминировали территорию АЭС.