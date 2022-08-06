Сотрудник сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Нью-Йорке скончался через несколько дней после того, как сын рассерженной клиентки выстрелил ему в лицо из-за того, что приобретенный в заведении картофель фри был холодным, сообщает издание Insider.
В Нью-Йорке за подачу холодного картофеля фри застрелили сотрудника McDonald's
Инцидент произошел в понедельник, 1 августа, а 3 августа 23-летний сотрудник McDonald’s умер.
Началом конфликта послужило возмущение женщины, которая посчитала, что картофель фри, который она заказала, был подан холодным.
В ходе ссоры женщина позвонила своему сыну по видеосвязи. Тот ворвался в ресторан, поскандалил с сотрудником, после чего они вышли выяснять отношения на улицу. Сын клиентки размахивал огнестрельным оружием, а потом выстрелил в сотрудника. Затем он отдал пистолет своей девушке и убежал.
Когда полиция допросила подозреваемого в участке, он признался еще в одном убийстве, которое произошло в октябре 2020 года. Тогда он убил 28-летнюю девушку возле жилого дома.
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