В Нью-Йорке за подачу холодного картофеля фри застрелили сотрудника McDonald's

Инцидент произошел в понедельник, 1 августа, а 3 августа 23-летний сотрудник McDonald’s умер.

Началом конфликта послужило возмущение женщины, которая посчитала, что картофель фри, который она заказала, был подан холодным.

В ходе ссоры женщина позвонила своему сыну по видеосвязи. Тот ворвался в ресторан, поскандалил с сотрудником, после чего они вышли выяснять отношения на улицу. Сын клиентки размахивал огнестрельным оружием, а потом выстрелил в сотрудника. Затем он отдал пистолет своей девушке и убежал.

Когда полиция допросила подозреваемого в участке, он признался еще в одном убийстве, которое произошло в октябре 2020 года. Тогда он убил 28-летнюю девушку возле жилого дома.