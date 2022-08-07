Промежуточные выборы в США: зачем демократы проталкивают в конгресс адептов Трампа?

Эта перспектива выглядит тем более реальной сейчас, когда уровень инфляции достиг 40-летнего максимума, а рейтинг Байдена недавно опускался до рекордно низкой отметки в 36%.

Демократы говорят, что боятся не просто потерять конгресс - они видят угрозу конституционному строю, которая, по их словам, все еще исходит от экс-президента Дональда Трампа.

Трамп не участвует в этих выборах и пока только намекает на планы вернуться в Белый дом в 2024 году.

Но он остается весьма влиятельной фигурой в Республиканской партии и поддерживает десятки лояльных ему кандидатов на разные должности.

Один из таких кандидатов - Даг Мастриано, который в ноябре поборется за кресло губернатора Пенсильвании.

Фото: BBC

Отставной полковник и сторонник христианского фундаментализма, он участвовал в неудачной попытке Трампа и его окружения оспорить победу Байдена на президентских выборах 2020 года.

Мастриано заявлял, что если его выберут губернатором, он будет контролировать процесс сертификации президентских выборов в своем штате.

Пенсильвания - это так называемый колеблющийся штат, который может проголосовать как за демократов, так и за республиканцев. Барак Обама дважды победил в нем, но в 2016 году избиратели поддерджали Трампа, а не Хиллари Клинтон.