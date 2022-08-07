200 сексуальных партнеров: откровения "мамы Стифлера" из "Американского пирога"

Дженнифер Кулидж призналась, что роль в суперпопулярной молодежной комедии "Американский пирог" обеспечила ей бурную личную жизнь.

"Сексуальная жизнь была очень насыщенной после "Американского пирога". Этот фильм принес много бонусов - ну, например, 200 человек, с которыми я никогда не переспала бы, если бы не это кино", - сказала она.

Напомним, в комедии "Американский пирог" Кулидж сыграла соблазнительную мать одного из главных героев. Кстати, после выхода фильма, еще более популярным стал термин MILF (Mother I'd Like To F*ck - "Мама, с которой я переспал бы"). Именно друзья Стифлера называли героиню Дженнифер.

На момент съемок "Американского пирога" Дженнифер было 38 лет. Кинокарьеры у актрисы особой не было, но после "Американского пирога" все изменилось. Термин "мама Стифлера" стал практически нарицательным.

Сейчас Дженнифер участвует в мюзикле "Блондинка в законе" в Лондоне. Она играет свою героиню Полетт из одноименной комедии 2001 года. Кулидж также занята на съемочной площадке второго сезона сериала "Белый лотос". О личной жизни актриса не распространяется. В последнее время говорит лишь, что счастлива в личной жизни, однако имени партнера не называет.