Balenciaga выпустила "мешок для мусора" ценой почти 1800 евро

Balenciaga выпустила и коллекцию обуви с названием Paris Sneaker, из которой некоторая обувь стоит почти две тысячи евро за пару. Сам бренд необычную обувь новой коллекции назвал "очень поношенной, разрисованной и грязной".

Самая дорогая обувь из этой модели стоит почти 1800 евро за пару. В описании товара сказано, что обувь состоит из "испорченного хлопка и резины" и "вся ткань рваная". На обуви также есть темные пятна и отпечатки, сверху видно название бренда, напоминающее написанную маркером надпись. Эта обувь доступна в черном и белом цвете. Бренд утверждает, что продал всего 100 пар этой "особо испорченной" обуви.

В коллекции есть и менее поврежденная обувь, доступная в красном, черном и белом цветах, стоит она немного более 600 евро. В отличие от самой дорогой пары коллекции, у нее на ткани нет разрезов, а на подошве меньше выраженных пятен, однако видны потертости.

В сообщении в СМИ Balenciaga указала, что "использованный" вид обуви свидетельствует о том, что она "предназначения для ношения на протяжении всей жизни". Обувь доступна по предзаказу.

Модному дому не чужды конфликты и насмешка общества. В 2017 году предприятие выпустило мешок стоимостью почти 2000 евро, который с виду очень напоминает сумку для покупок Ikea стоимостью 99 центов.