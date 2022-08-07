Модный бренд Balenciaga начал продавать "мешок для мусора", который "выглядит прямо как мешок, который используют на кухне", пишет Business Insider.
Balenciaga выпустила "мешок для мусора" ценой почти 1800 евро
Стоит "мешок для мусора" почти 1800 евро. Впервые сумку показали на Неделе моды в Париже в марте этого года.
Сумка предлагается в типичных для мешков для мусора цветах - черном, белом, а также синем и желтом.
Пользователи соцсетей возмутились по поводу необычного аксессуара, назвав его "больным социальным экспериментом".
Balenciaga is selling a handbag that looks like a TRASH BAG. And the price tag...$1,790. It comes in four different colors: Black, white, blue, and yellow.— Z90.3 | San Diego (@Z903) August 5, 2022
It looks exactly like a Hefty bag you'd use in your kitchen trash. 🗑 pic.twitter.com/6LIdKiyHLS
В марте сумка была подарена американской звезде шоу-бизнеса Ким Кардашьян. Она показала ее в Instagram, подписав фото: "Посмотрите, что я получила. У меня "сумка для мусора" с шоу. Я взволнована".
"Я не мог упустить возможность создать самый дорогой в мире мешок для мусора, ведь кому не нравятся скандалы в мире моды?", - рассказал творческий дизайнер Balenciaga Демна Гвасалиа.
Balenciaga выпустила и коллекцию обуви с названием Paris Sneaker, из которой некоторая обувь стоит почти две тысячи евро за пару. Сам бренд необычную обувь новой коллекции назвал "очень поношенной, разрисованной и грязной".
Самая дорогая обувь из этой модели стоит почти 1800 евро за пару. В описании товара сказано, что обувь состоит из "испорченного хлопка и резины" и "вся ткань рваная". На обуви также есть темные пятна и отпечатки, сверху видно название бренда, напоминающее написанную маркером надпись. Эта обувь доступна в черном и белом цвете. Бренд утверждает, что продал всего 100 пар этой "особо испорченной" обуви.
В коллекции есть и менее поврежденная обувь, доступная в красном, черном и белом цветах, стоит она немного более 600 евро. В отличие от самой дорогой пары коллекции, у нее на ткани нет разрезов, а на подошве меньше выраженных пятен, однако видны потертости.
В сообщении в СМИ Balenciaga указала, что "использованный" вид обуви свидетельствует о том, что она "предназначения для ношения на протяжении всей жизни". Обувь доступна по предзаказу.
Модному дому не чужды конфликты и насмешка общества. В 2017 году предприятие выпустило мешок стоимостью почти 2000 евро, который с виду очень напоминает сумку для покупок Ikea стоимостью 99 центов.
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