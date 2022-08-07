В горящем доме в США погибли 10 человек. Пожарный узнал в них свою семью

Жертвами пожара, который произошел в городе Нескопек в 150 км от Филадельфии, стали семь взрослых и трое детей в возрасте пяти, шести и семи лет.

Пожарный-волонтер Гарольд Бэйкер, с трудом сдерживая эмоции, сказал агентству Ассошиэйтед пресс, что это были его сын, дочь, тесть, сестра жены и ее муж, трое внуков и двое других родственников.

"Самое большое горе для меня, что я не смог зайти и спасти их", - добавил пожарный.

Полиция считает, что пожар начался около 02:30 утра в пятницу на пороге семейного дома. Каковы были причины возгорания, полицейские надеются установить в ходе уголовного расследования.

Бэйкер рассказал местной газете Citizens' Voice, что быстро узнал дом, который его команда приехала тушить. Фото: BBC

Бэйкер рассказал местной газете Citizens' Voice, что быстро узнал дом, который его команда приехала тушить.

"Я был на первой пожарной машине. Когда мы повернули за угол улицы Деви, я сразу понял, какой дом горит, просто глядя на улицу. Когда мы подъехали, в огне было все здание. Мы пытались пробиться к ним", - сказал Бэйкер.