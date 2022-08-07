Amnesty International извинилась за доклад с обвинениями в адрес ВСУ

Резонансный доклад Amnesty International

4 августа AI опубликовало доклад под названием "Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей". В нем правозащитники заявили, что подразделения ВСУ неоднократно размещали свою технику и вели огонь с позиций в жилых кварталах, на территории школ и больниц, подвергая опасности гражданское население.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя отчет правозащитиников, заявил, что Amnesty International "пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву". "Нет и не может быть даже гипотетически ни одного условия, по которому какой-либо российский удар по Украине становится оправданным Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться", - указал Зеленский.

Директор украинского офиса AI уволилась в знак несогласия

Директор украинского офиса правозащитной организации Amnesty International (AI) Оксана Покальчук объявила о своем увольнении на следующий день после публикации отчета AI. По ее словам, в украинском офисе до последнего момента надеялись, что им удастся донести до Amnesty свое мнение, что организация учтет и позицию Министерства обороны Украины. Выпущенный же в итоге доклад, по ее словам, "звучал как поддержка российских нарративов" и "стал инструментом российской пропаганды".