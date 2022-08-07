Видео ⟩ В Иране запретили женщинам сниматься в рекламе после роликов с мороженым

Как сообщает лондонский телеканал Iran International, об этом было объявлено в конце июля в письме, направленном в иранские школы искусства и кино. Такие же письма получили иранские рекламные агентства, пишет "Радио Свобода". Появление женщин в иранской рекламе запрещено в соответствии с так называемым Законом о хиджабе и целомудрии.

Власти страны сослались на действующие законы о рекламе, запрещающие любое "инструментальное использование" женщин, мужчин и детей. Такой запрет на использование человека в качестве "инструмента" действовал всегда, но толкование на понятие "инструментального использования" зависит от политических и религиозных взглядов отдельных президентских администраций, указывает Iran International.

Видео: реклама за которой последовал запрет на появление женщин в кадре

Запрет на использование женщин в рекламе был введен после того, как иранская компания Domino выпустила видео, на котором женщина в платке и с открытым лицом ведет машину перед тем, как съесть мороженое, покрытое шоколадной глазурью. В другом рекламном ролике того же производителя женщину сравнивают с мороженым.

Власти Ирана подали иск против Domino. По мнению властей, эти два видеоролика "противоречат социальной порядочности", "оскорбляют ценности женщин" и ведут к "пропаганде безнравственности" в обществе.

Все это происходит на фоне споров о соблюдении исламского дресс-кода и ношении хиджаба. В Иране хиджаб стал обязательным для женщин после исламской революции 1979 года, но многие иранские женщины пренебрегали этим требованием.

В июле 2022 года в Иране приняли строгий закон о хиджабе и целомудрии, направленный против тех, кто, по мнению властей, неправильно носит хиджаб.