Фото ⟩ Цены на лисички в Риге, Таллинне и Хельсинки. Где дороже?

Журналисты портала сходили на Центральный рынок Таллинна и узнали цены на лисички в настоящее время.

Лисички из лесов в Пылвамаа (Эстония) стоят 6 евро за килограмм, самые дорогие лисички обойдутся в 6,90 евро. В каком состоянии лисички на рынке? Подробнее - в галерее.

На Центральном рынке Латвии в некоторых ларьках используется одна "хитрость" для привлечения покупателей: пишется цена не за килограмм, а за ведерко, в котором грибов значительно меньше, чем 1000 граммов. Такие ведерки стоят от 2 евро. Цена за килограмм - от 5 евро, но в большинстве мест она от 6 до 7 евро, как и в Эстонии.

Галерея: Цены на лисички в Риге

Также корреспондент портала Limon.ee съездил в Хельсинки, где тоже сфотографировал цены на грибы. Там преобладают двухзначные числа. Главное - не путать цену за килограмм с ценой за литр.

Галерея: Цены на лисички в Хельсинки