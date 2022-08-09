Гороскоп Василисы Володиной для всех знаков Зодиака на август: "Пусть видят, кто тут главный!"

Овен

Смиритесь с тем, что КПД в районе нуля, отмечает астролог. Так будет не всегда, но сейчас без смирения, терпения и грамотной помощи вам не обойтись. Первая половина августа будет тяжелой, а вторая "снова заставит пришпорить коней".

Лев

"Пришло время делом показать, чего вы стоите". Лучше не терять вежливости, не психовать и проявлять хладнокровие. Начиная с 12 августа, Львы не должны упустить возможность познакомиться с кем-то или наладить личную жизнь.

Стрелец

Август подарит Стрельцам много подлинных удовольствий и побед над давними сложностями. Однако если здоровьем они не крепки, то все эти удовольствия заменит необходимость заниматься организмом. "Будьте внимательны и к нему, и к близким", - советует Володина.

Близнецы

Представителям этого знака Зодиака следует быть предельно осторожными с тем, что сейчас творится за спиной и к тому, что "вы просто не желаете видеть". Иначе позднее придется считаться с последствиями.

Весы

С 12 августа Весы могут уверенно явить себя миру как активный участник происходящего. "Пусть видят, кто тут главный!". Астролог советует в течение всего августа беречь себя и не ввязываться в сомнительные знакомства.

Водолей

Для Водолеев месяц будет сложным, прежде всего в семье. Верным решением будет не воевать и наказывать, а спокойно убеждать, перевоспитывать, ограничивать в радостях жизни и урезонивать, говорит Володина.