Павлютс: ситуация с Covid-19 стабилизируется, но маски могут вернуться

Как отметил глава Минздрава, хотя заболеваемость этим летом выше, больницы не перегружены. Рост заболеваемости Covid-19 этим летом начался раньше, но в Латвии она меньше, чем в других странах Европы, кроме того, в последние недели заболеваемость Covid-19 в Латвии стабилизируется и, возможно, в скором времени начнет снижаться.

Тем не менее, как подчеркнул министр, осенью вновь ожидается рост заболеваемости, хотя специалисты пока не могут сказать, каким он будет, потому что все будет зависеть от доминирующей разновидности вируса. Пока в мире не обнаружено новых типов вируса, которые были бы значительно опаснее уже известных.

В связи с этим не установлены никакие конкретные показатели, при которых государство должно реагировать и вводить меры безопасности, однако специалисты пристально следят за ситуацией, заверил глава Минздрава.

По словам Павлютса, если из-за эпидемиологической ситуации возникнет необходимость в мерах безопасности, то будут введены такие меры, которые существенно не помешают жизни общества, так как за два года пандемии "мы многому научились". Ношение масок для лица может стать одной из первых мер, если ситуация этого потребует.

Минздрав планирует, что в сентябре Латвия получит улучшенные вакцины от Covid-19 и затем начнет более активно призывать людей прививаться. Вакцины будут доступны всем, но особенно рекомендуется прививаться людям из групп риска.