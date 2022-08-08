Видео ⟩ "Браво Латвии за этих гигантов": в американском мультике обсудили рост латвийцев

В одной из сцен, где героиня общается с лепреконами, те задаются вопросом, откуда такая высокая девочка. Тогда ее напарник-кот выдумывает, что она из Латвии. Лепреконы вспоминают свою подругу, встречавшую "латвийца, который тоже был очень большим". В конце, поняв, что им поверили, кот добавляет: "Браво Латвии за этих гигантов!".