В мультфильме совместного производства США и Испании "Удача" (Luck, 2022) упомянули жителей Латвии, говоря о "гигантах".
Видео ⟩ "Браво Латвии за этих гигантов": в американском мультике обсудили рост латвийцев
Согласно описанию, мультфильм повествует о невезучей девочке, которая внезапно оказалась в волшебной Стране Удачи, где она пытается вернуть себе удачу, встречая различных волшебных существ.
В одной из сцен, где героиня общается с лепреконами, те задаются вопросом, откуда такая высокая девочка. Тогда ее напарник-кот выдумывает, что она из Латвии. Лепреконы вспоминают свою подругу, встречавшую "латвийца, который тоже был очень большим". В конце, поняв, что им поверили, кот добавляет: "Браво Латвии за этих гигантов!".
Та самая сцена:
Под видео, опубликованным в TikTok пользовательницей @koreanlover16, комментаторы пишут:
- "Я из Латвии. Рост 172. Я - девушка, и это средний рост для девушек в Латвии";
- "Я из Латвии, подтверждаю, рост 198 см";
- "Ну, исходя из логики мультфильма, в Латвии "очень везучие лепреконы" живут 😂";
- "Я из Латвии, и мой рост 187";
- "Я родилась в Латвии, 158";
- "Интересный факт: в Латвии одни из самых высоких женщин в мире";
- "Я не знал, что у нас в Латвии живут гиганты";
- "Латвия вроде бы на 1-м месте в мире по самому высокому женскому [росту], потому что средний рост женщины в Латвии составляет 170-180 см".
Еще в 2016 году Латвия заняла первое место в топе стран, в которых проживают самые высокие женщины. На тот момент результаты исследования издания eLife гласили, что средний рост жительниц Латвии - 170 см.
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