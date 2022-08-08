В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всем мире"

В Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", подаренный Финляндии Советским Союзом. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила местная телекомпания Yle.

По ее данным, монумент, стоявший на улице Хаканиеменранта, был утром снят с постамента, погружен на баржу и отправлен на склад городского художественного музея. Его дальнейшую судьбу позднее определит руководство музея и мэрия Хельсинки. Власти города объяснили решение убрать памятник реорганизацией транспортного движения на улице и прилегающей площади. На его месте планируется проложить тротуар.

Влада Гельсінкі демонтувала подарований Фінляндії Радянським Союзом пам'ятник «Мир у всьому світі» – YLE 🌝 pic.twitter.com/IVV1abLK7N — UNN.Новини (@UNN_News_agency) August 8, 2022

Бронзовая композиция "Мир во всем мире" высотой 6,5 метра, выполненная советским скульптором Олегом Кирюхиным, изображает людей разных континентов, которые держат на поднятых руках обрамленный ветвями глобус. Москва подарила памятник Хельсинки в 1989 году, а его открытие состоялось в январе 1990 года, вскоре после падения Берлинской стены. Он неоднократно вызывал споры и подвергался атакам вандалов. Дебаты о необходимости демонтажа монумента разгорелись в последние месяцы на фоне военного вторжения РФ в Украину.

Демонтаж советских памятников

После начала войны памятники времен СССР также начали массово демонтировать в странах Балтии. Правительство Эстонии 4 августа решило "в кратчайшие сроки" убрать из публичного пространства все советские памятники. По разным оценкам, таких монументов в стране насчитывается от 200 до 400.

Ранее Латвия приняла решение избавиться от советских памятников и монументов, в частности, в Риге решили снести памятник советским воинам - освободителям. По образцу Риги убирают или переносят памятники и в других городах страны, называя их символами советской оккупации.