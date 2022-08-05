Посольство Латвии в России на неопределенный срок прекратило прием заявлений на получение визы от граждан России, сообщает посольство. К началу августа визы были выданы 247 сотрудникам российских независимых СМИ и 206 членам их семей, пишет LETA.
Латвия полностью приостанавливает выдачу виз гражданам России
Заявления на получение визы принимаются только в тех случаях, когда въезд человека в страну связан с участием в похоронах близкого родственника.
Вскоре после вторжения России в Украину весной этого года Латвия прекратила выдачу виз российским гражданам, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями. Латвия выдала визы в исключительных случаях, например, большому количеству российских журналистов, которые больше не могли работать в этой стране из-за цензуры и введенной уголовной ответственности.
К началу августа визы были выданы 247 сотрудникам российских независимых СМИ и 206 членам их семей.
С 25 февраля по 26 июля еще 654 визы были выданы гражданам России в представительствах по гуманитарным соображениям в случае болезни или похорон родственников, а также в качестве виз членам семьи граждан Латвии или Европейского союза (ЕС). Таким образом, всего за указанный период гражданам России в представительствах Латвии было выдано 1107 виз.
Между тем в Службе государственной безопасности (СГБ) подчеркивают, что в нынешних геополитических условиях, когда Россия развернула боевые действия в Украине и продолжает проводить все более агрессивную внешнюю политику в отношении стран Запада, СГБ во взаимодействии с Государственной пограничной службой, Государственной полицией, Управлением по делам гражданства и миграции, а также другими службами проводит усиленный контроль иностранцев, въезжающих в Латвию из России и ее ближайшего союзника Беларуси, а также осуществляют другие меры для снижения выявленных рисков для национальной безопасности Латвии.
В настоящее время оценивается въезд любого лица из указанных стран вне зависимости от его профессиональной принадлежности. СГБ прогнозирует, что активность российских независимых СМИ в Латвии, направленная против режима президента Владимира Путина, заставит российские власти обратить больше внимания и на нашу страну, в результате чего интенсивность российской разведки и деятельность по информационному влиянию, направленному против Латвии, может усилиться.
Учитывая вышеизложенное, начало деятельности российских СМИ в Латвии связано прежде всего с разведывательными рисками, оценивает СГБ. Принимая во внимание, что эти медиакомпании и журналисты давно работают в России, нельзя исключать, что определенные СМИ, действующие в Латвии, или их представители имеют связи с российскими спецслужбами, отмечает СГБ.
Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрантских СМИ в Латвии. Во-вторых, проникновение представителей российских СМИ в Латвию связано с рисками для безопасности латвийского информационного пространства. В течение многих лет Россия осуществляла целенаправленные и систематические меры по влиянию на деятельность информационного пространства и СМИ в соответствии со своими интересами, поэтому существует риск того, что сообщения, направленные против западных стран, в том числе Латвии, могут быть включены в контент, созданный определенными СМИ и журналистами.
СГБ проинформировала высших должностных лиц государства и ответственные учреждения о выявленных рисках. Учитывая специфику работы службы и обоснованную секретность, в СГБ не смогли более подробно прокомментировать принятые меры по снижению выявленных рисков.
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