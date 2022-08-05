Латвия полностью приостанавливает выдачу виз гражданам России

В настоящее время оценивается въезд любого лица из указанных стран вне зависимости от его профессиональной принадлежности. СГБ прогнозирует, что активность российских независимых СМИ в Латвии, направленная против режима президента Владимира Путина, заставит российские власти обратить больше внимания и на нашу страну, в результате чего интенсивность российской разведки и деятельность по информационному влиянию, направленному против Латвии, может усилиться.

Учитывая вышеизложенное, начало деятельности российских СМИ в Латвии связано прежде всего с разведывательными рисками, оценивает СГБ. Принимая во внимание, что эти медиакомпании и журналисты давно работают в России, нельзя исключать, что определенные СМИ, действующие в Латвии, или их представители имеют связи с российскими спецслужбами, отмечает СГБ.

Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрантских СМИ в Латвии. Во-вторых, проникновение представителей российских СМИ в Латвию связано с рисками для безопасности латвийского информационного пространства. В течение многих лет Россия осуществляла целенаправленные и систематические меры по влиянию на деятельность информационного пространства и СМИ в соответствии со своими интересами, поэтому существует риск того, что сообщения, направленные против западных стран, в том числе Латвии, могут быть включены в контент, созданный определенными СМИ и журналистами.

СГБ проинформировала высших должностных лиц государства и ответственные учреждения о выявленных рисках. Учитывая специфику работы службы и обоснованную секретность, в СГБ не смогли более подробно прокомментировать принятые меры по снижению выявленных рисков.