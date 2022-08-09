Почему мы никогда не забываем, как ездить на велосипеде?

Ответ связан с тем, какого вида воспоминания мы создаем. Нейропсихолог научного издания Scientific American Борис Сучан пояснил, что у нас есть длительная память двух разных видов: "декларативная" и "процессуальная" память. В свою очередь, "декларативная" память делится на "эпизодическую" память, когда ты можешь вызвать в воспоминаниях какое-то событие своей жизни, например, посещение концерта или падение в лужу, и "семантическую" память, когда, ты, скажем, вспоминаешь, когда закончилась Вторая мировая война.

Получение каких-либо навыков - часть "процессуальной" памяти. Освоение какого-либо вида спорта или езда на велосипеде - это навыки, которые хранятся в другой части мозга. Теоретически возможно получить травму мозга, которая завершится тем, что ты не сможешь вспомнить себя едущим на велосипеде, однако по-прежнему будешь уметь это делать.

Почему "процессуальная" память остается так надолго? Ученым до конца непонятно. Одной из причин может быть то, что в частях мозга, в которых хранятся навыки, происходит относительно более редкий клеточный обмен. Вот поэтому ты можешь запрыгнуть на велосипед, не боясь, что забыл, как им управлять, но в то же самое время ты можешь забыть, что произошло в фильме, который ты смотрел вчера.