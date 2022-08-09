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Съехал в канаву и перевернулся: под Адажи погиб мотоциклист

rus.tvnet.lv/LETA
Съехал в канаву и перевернулся: под Адажи погиб мотоциклист
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Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto Фото: Shutterstock

Вчера в Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и 12 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Вчера около 17 часов на окраине Адажи, на грунтовой дороге между улицами Карклу и Муйжас, водитель мотоцикла съехал с проезжей части в канаву и перевернулся.

От полученных травм мотоциклист скончался.

Составлено 248 протоколов о превышении скорости, два за агрессивное вождение и всего 475 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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