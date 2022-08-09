Съехал в канаву и перевернулся: под Адажи погиб мотоциклист

Вчера около 17 часов на окраине Адажи, на грунтовой дороге между улицами Карклу и Муйжас, водитель мотоцикла съехал с проезжей части в канаву и перевернулся.

От полученных травм мотоциклист скончался.

Составлено 248 протоколов о превышении скорости, два за агрессивное вождение и всего 475 протоколов о нарушении правил дорожного движения.