Вчера в Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и 12 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Съехал в канаву и перевернулся: под Адажи погиб мотоциклист
Съехал в канаву и перевернулся: под Адажи погиб мотоциклист
Вчера около 17 часов на окраине Адажи, на грунтовой дороге между улицами Карклу и Муйжас, водитель мотоцикла съехал с проезжей части в канаву и перевернулся.
От полученных травм мотоциклист скончался.
Составлено 248 протоколов о превышении скорости, два за агрессивное вождение и всего 475 протоколов о нарушении правил дорожного движения.
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