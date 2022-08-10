Гуру порядка Мари Кондо: Холодильник нужно держать пустым на 30%

Существует несколько способов и приемов, позволяющих содержать холодильник в чистоте и порядке - например, размещение определенных продуктов в определенных местах, график уборки и даже специальные контейнеры для конкретных продуктов и их расположение. Гуру уборки Мари Кондо сообщила подписчикам в своем профиле в Instagram, что можно содержать холодильник в чистоте, если он будет немного пуст.

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Кондо рекомендует заполнять холодильник продуктами только на 70%, а 30% оставлять пустыми. "Не забивайте холодильник, - говорит специалист по наведению порядка в доме. - Держите его пустым на 30% и используйте свободное место для хранения остатков и продуктов, которые вы только что купили".

​Согласно отчету, опубликованному Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), примерно 25-30% всех покупаемых продуктов питания выбрасывается. Чтобы уменьшить количество отходов, внимательно следите за содержимым холодильника - покупайте продукты в более мелких упаковках, чтобы их можно было съесть до того, как они испортятся, а количество самих продуктов уменьшайте, чтобы иметь возможность просмотреть полки холодильника и не покупать продукты, которые уже там есть.