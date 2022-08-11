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Понятные выборы ⟩ Что обещают "Прогрессивные"

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Что обещают "Прогрессивные"
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Представители партии "Прогрессивные": со-председатель партии, вице-мэр Риги Антонина Ненашева; кандидат в премьер-министры Каспарс Бришкенс; кандидат на пост министра обороны Андрис Спрудс.
Представители партии "Прогрессивные": со-председатель партии, вице-мэр Риги Антонина Ненашева; кандидат в премьер-министры Каспарс Бришкенс; кандидат на пост министра обороны Андрис Спрудс. Фото: LETA/Sintija Zandersone

Давайте сыграем в игру. Я пишу фразы из предвыборной программы, а вы пытаетесь угадать - это Нацобъединение, "Консервативные" или "Прогрессивные".

  1. Введение "зеленого" курса, способствуя экономическому развитию.
  2. Повышение пенсий.
  3. Повышение пособия семьям.
  4. Постепенный запрет игровых залов.
  5. Развитие сети велодорожек.

Ответы вас ждут ниже - поверьте, не все так очевидно. Но чтобы понять, почему я вообще сравниваю находящиеся на противоположных краях политического спектра партии, нужно немного погрузиться в контекст.

Ведь еще на прошлых выборах в Сейм "Прогрессивные" получили всего 2,6% голосов, а сейчас это часть правящей коалиции в столичной думе. Что обещает нам самая либеральная партия Латвии? Давайте разбираться.

Как и в случае моей предыдущей статьи, начну с истории - потому что в мой прошлый цикл "Прогрессивные" не попали.

Еще до партии существовало общество "Прогрессивные", образованное в 2011 году выходцами из Латвийской социал-демократической рабочей партии. Некоторые из них теперь активно участвуют в партии "Прогрессивные": Мартиньш Коссович является депутатом Рижской думы, а Эрвин Лабановскис - кандидатом на выборах в 14-й Сейм.

В 2017 году на основе общества была создана партия с таким же названием (общество же было переименовано в "Движение прогрессивных идей").

Сразу же в 2017 году "Прогрессивные" участвовали в муниципальных выборах - всего в четырех самоуправлениях, но в двух из них даже прошли в думу. Айзпутский край - 4 депутата из 15; Марупский край - один депутат.

В 2018 году - попытка пройти в Сейм. Как я и писал выше, неудачная - 2,62% голосов. Следующий год - выборы в Европарламент, но там схожий результат - всего 2,9% голосов.

В сентябре 2019 года с поста председателя партии уходит Роберт Путнис. А сопредседателями становятся Антонина Ненашева и Эдмунд Цепуритис (в сентябре 2021 года его сменил Атис Швинка).

И вот 2020 год стал для партии поворотным. На внеочередных выборах в Рижскую думу "Прогрессивные" объединились с "Для развития/За!". И победили, получив 18 мест в думе. Из них 9 остались как раз за представителями "Прогрессивных", а еще два - за внепартийными депутатами, которые стартовали по их списку.

Правда, эта же победа стала поводом для недовольства среди многих сторонников партии - для получения большинства в думе была организована коалиция с участием "Консервативных" и Нацобъединения, которые на политическом спектре (исходя даже из названия) находятся на противоположном крае.

Объединение "Для развитие/За!" и "Прогрессивных" договаривается с "Консервативными" о сотрудничестве в Рижской думе
Объединение "Для развитие/За!" и "Прогрессивных" договаривается с "Консервативными" о сотрудничестве в Рижской думе Фото: LETA/Evija Trifanova

И в 2021 году снова муниципальные выборы. "Прогрессивные" стартовали в 10 самоуправлениях, в двух из них совместно с другими партиями. Всего "Прогрессивные" получили три места - два в Смилтенском крае, одно в Резекне.

И вот мы в 2022 году, где, по предварительным опросам, у "Прогрессивных" все шансы пройти в Сейм, но в каком количестве и с кем будет создана коалиция - вопрос.

По старинке - полностью программу можно прочитать здесь, а ниже даю сокращенный вариант.

  • Социал-демократическая, "зеленая" политика;
  • Потолок цен на электроэнергию;
  • Снижение PVN на "характерные для Латвии" продукты;
  • Снижение налогов для тех, кто зарабатывает меньше 1000 евро в месяц;
  • Достойные нагрузка и оплата учителям;
  • Инновативный и "зеленый" курс в индустриальной политике;
  • Каждый год будем повышать финансирование здравоохранения на 0,5% ВВП, долгосрочная цель - 8% от ВВП;
  • Снизим стоимость медицинских услуг и лекарств;
  • Добьемся энергонезависимости Латвии;
  • Продуманная политика окружающий среды, будем использовать то хорошее, что было сделано в Риге;
  • Поддержим долгосрочное сельское хозяйство;
  • Защитим разнообразие природы;
  • Постепенно запретим частные игровые залы;
  • Единое образование на латышском языке с полутора лет;
  • Будем бороться с дискриминацией - ратифицируем Стамбульскую конвенцию, выступим за равноправие всех браков и уважительное отношение к трансперсонам.

А теперь читаем детальнее.

Партия Шредингера

"Прогрессивные" находятся в очень интересной позиции. Пока не пройдут выборы - они являются одновременно оппозиционной и коалиционной партией.

С одной стороны, в нынешнем Сейме они не представлены, что позволяет им использовать аргументы "а мы лучше соба... коалиции". И пусть напрямую они это не проговаривают (в отличие от всех остальных представителей оппозиции), но все-таки, когда зарплаты учителям обещают повысить Нацобъединение или "Новое Единство", к ним сразу возникает вопрос - "А где вы были четыре года?". У "Прогрессивных" такого шлейфа нет.

С другой - именно у "Прогрессивных" больше всего шансов стать "новой кровью" в коалиции. В конце концов, со всеми коалиционными партиями, включая премьерское "Новое Единство", "Прогрессивные" сотрудничают в Рижской думе. Так что вполне можно ожидать продолжения этого и в Сейме.

И это можно четко проследить в изменениях программы "Прогрессивных" за последние 4 года (предвыборная программа 2018 года находится здесь).

Начнем с забавностей. В 2018 году "Прогрессивные" писали: "В оценке роста государства решающим является прогресс в соответствии с международным индексом счастья ООН".

В 2022 году индекс счастья ООН больше не упоминается. Как именно стоит оценивать рост государства - тоже не сказано.

Более заметное изменение. В 2018 году об образовании "Прогрессивные" писали следующее: "Поддержим современное и инклюзивное образование, способствующее изучению критического мышления, различных навыков и знаний".

Что в 2022 году? "Обеспечим единое образование на латышском языке для детей от полутора лет и качественное дошкольное образование как основу системы образования".

Даже не начиная дискуссию о языке - оцените смену приоритетов, что называется.

Пресс-конференция партии "Прогрессивные"
Пресс-конференция партии "Прогрессивные" Фото: Zane Bitere/LETA

Прогрессивный консерватизм

Нет, остались вещи неизменные. Те же 8% от ВВП для здравоохранения, например, или курс на "зеленую" политику. Но предвыборная программа не зря ограничена 4000 символами - приходится выбирать приоритеты.

И если в 2018 году "Прогрессивные" в основном говорили о здравоохранении и защите окружающей среды, то в 2022 году их интересует экономика, налоги и производство. Это не хорошо и не плохо, просто говорит о смене приоритетов.

Но проблема в том, что об этих же самых вещах говорит множество других партий - что оппозиционных, что коалиционных.

Более того, какие-то вещи в программе "Прогрессивных" дословно повторяют программы Нацобъединения ("Снизим PVN на "характерные для Латвии" продукты") и "Консервативных" ("Укрепим железную дорогу как позвоночник сообщения").

И, опять-таки, нет такого, что "Прогрессивные" должны принципиально не соглашаться с "Консервативными" вообще во всем ("Введем левостороннее движение!").

Но в итоге получается, что если судить по предвыборным программам, то "Прогрессивные" отличаются от других коалиционных партий только отношением к ЛГБТ+ движению.

Не верите? Вспоминаем игру из начала статьи. Помните, нужно было определить, частью чьей программы - Нацобъединения, "Консервативных" или "Прогрессинвых" - являются эти обещания?

  1. Введение "зеленого" курса, способствуя экономическому развитию.
  2. Повышение пенсий.
  3. Повышение пособия семьям.
  4. Постепенный запрет игровых залов.
  5. Развитие сети велодорожек.

Так вот ответы:

  1. Нацобъединение и "Прогрессивные"
  2. Нацобъединение и "Прогрессивные" ("Консервативные" обещают поднять необлагаемый налогами минимум)
  3. Нацобъединение и "Консервативные"
  4. "Консервативные" и "Прогрессивные"
  5. "Консервативные"

Убедились? Особенно, конечно, радуют велодорожки у "Консервативных".

Приоритеты

Постоянных читателей может удивить, что я совсем не критикую "Прогрессивных" за отсутствие конкретики. Это объясняется очень просто - на самом деле, в отличие от конкурентов, у "Прогрессивных" имеется более подробная программа, которую можно прочитать на их сайте.

И различия с краткой программой сразу бросаются в глаза. Образованию посвящены не две фразы, а целый раздел, который еще и стоит на первом месте с броским девизом "Образование и наука находятся в основе роста страны".

А вот экономика, наоборот, хоть и тоже является отдельным (и весьма объемным) разделом, но находится он на седьмом месте.

Понятно, почему программа на портале "Прогрессивных" прописана подробнее. На сайте ЦИК, как я и сказал, есть ограничение в 4000 символов. И это плюсик "Прогрессивным", что они дают доступ к более подробной программе.

Но они же должны понимать, что по ссылке мало кто пройдет. И приоритеты нужно показывать в краткой программе.

А в итоге у нас две разные картины "Прогрессивных". На одной - "зеленая" политика, инклюзивность, защита ЛГБТ+, конкретные предложения по улучшению систем здравоохранения и образования.

На другой - общие слова о налоговой системе, повышении пенсий и зарплат; перевод образования исключительно на латышский язык; а "зеленому" курсу и образованию посвящены семь строчек.

Представитель "Нового Единства" Олафс Пулкс и представитель "Прогрессивных" Мартиньш Коссович
Представитель "Нового Единства" Олафс Пулкс и представитель "Прогрессивных" Мартиньш Коссович Фото: LETA/Evija Trifanova

***

И вот вопрос: электорат "Прогрессивных" голосует за первую или вторую картину? За желающих ратифицировать Стамбульскую конвенцию или за состоящих в коалиции с Нацобъединением и "Консервативными"?

Боюсь, это сложно прогнозировать. Ведь на претензии о сотрудничестве с этими партиями "Прогрессивные" могут ответить, что противоречия у них по социальным вопросам, а в экономических и хозяйственных сферах их позиции совпадают. Так что при управлении городом вопросы ЛГБТ+ не являются решающими.

И это в целом справедливое замечание. Но сохранят ли "Прогрессивные" свою принципиальность, если попадут в коалицию? Или станут новыми "Для развития/За!", которые за последние четыре года потеряли в либеральности и приобрели в центричности?

При этом приходится признать, что какие-то позиции уникальны для "Прогрессивных". Больше никто из партий не говорит о вопросах ЛГБТ+ и правах женщин; именно "Прогрессивные" детальнее всех прописали то, как именно должна осуществляться "зеленая" политика; они единственные предлагают прогрессивную налоговую систему.

Если для вас это важные пункты, то, боюсь, других вариантов латвийская политика не предлагает. "Правых" партий у нас много, а вот "левых" - только одна. По крайней мере номинально.

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