Понятные выборы ⟩ Что обещают "Прогрессивные"

В 2018 году - попытка пройти в Сейм. Как я и писал выше, неудачная - 2,62% голосов. Следующий год - выборы в Европарламент, но там схожий результат - всего 2,9% голосов.

В сентябре 2019 года с поста председателя партии уходит Роберт Путнис. А сопредседателями становятся Антонина Ненашева и Эдмунд Цепуритис (в сентябре 2021 года его сменил Атис Швинка).

И вот 2020 год стал для партии поворотным. На внеочередных выборах в Рижскую думу "Прогрессивные" объединились с "Для развития/За!". И победили, получив 18 мест в думе. Из них 9 остались как раз за представителями "Прогрессивных", а еще два - за внепартийными депутатами, которые стартовали по их списку.

Правда, эта же победа стала поводом для недовольства среди многих сторонников партии - для получения большинства в думе была организована коалиция с участием "Консервативных" и Нацобъединения, которые на политическом спектре (исходя даже из названия) находятся на противоположном крае.

Объединение "Для развитие/За!" и "Прогрессивных" договаривается с "Консервативными" о сотрудничестве в Рижской думе Фото: LETA/Evija Trifanova

И в 2021 году снова муниципальные выборы. "Прогрессивные" стартовали в 10 самоуправлениях, в двух из них совместно с другими партиями. Всего "Прогрессивные" получили три места - два в Смилтенском крае, одно в Резекне.

И вот мы в 2022 году, где, по предварительным опросам, у "Прогрессивных" все шансы пройти в Сейм, но в каком количестве и с кем будет создана коалиция - вопрос.

По старинке - полностью программу можно прочитать здесь, а ниже даю сокращенный вариант.