Понятные выборы ⟩ Что обещают "Прогрессивные"

Ответы вас ждут ниже - поверьте, не все так очевидно. Но чтобы понять, почему я вообще сравниваю находящиеся на противоположных краях политического спектра партии, нужно немного погрузиться в контекст.
Ведь еще на прошлых выборах в Сейм "Прогрессивные" получили всего 2,6% голосов, а сейчас это часть правящей коалиции в столичной думе. Что обещает нам самая либеральная партия Латвии? Давайте разбираться.
Как и в случае моей предыдущей статьи, начну с истории - потому что в мой прошлый цикл "Прогрессивные" не попали.
Еще до партии существовало общество "Прогрессивные", образованное в 2011 году выходцами из Латвийской социал-демократической рабочей партии. Некоторые из них теперь активно участвуют в партии "Прогрессивные": Мартиньш Коссович является депутатом Рижской думы, а Эрвин Лабановскис - кандидатом на выборах в 14-й Сейм.
В 2017 году на основе общества была создана партия с таким же названием (общество же было переименовано в "Движение прогрессивных идей").
Сразу же в 2017 году "Прогрессивные" участвовали в муниципальных выборах - всего в четырех самоуправлениях, но в двух из них даже прошли в думу. Айзпутский край - 4 депутата из 15; Марупский край - один депутат.
В 2018 году - попытка пройти в Сейм. Как я и писал выше, неудачная - 2,62% голосов. Следующий год - выборы в Европарламент, но там схожий результат - всего 2,9% голосов.
В сентябре 2019 года с поста председателя партии уходит Роберт Путнис. А сопредседателями становятся Антонина Ненашева и Эдмунд Цепуритис (в сентябре 2021 года его сменил Атис Швинка).
И вот 2020 год стал для партии поворотным. На внеочередных выборах в Рижскую думу "Прогрессивные" объединились с "Для развития/За!". И победили, получив 18 мест в думе. Из них 9 остались как раз за представителями "Прогрессивных", а еще два - за внепартийными депутатами, которые стартовали по их списку.
Правда, эта же победа стала поводом для недовольства среди многих сторонников партии - для получения большинства в думе была организована коалиция с участием "Консервативных" и Нацобъединения, которые на политическом спектре (исходя даже из названия) находятся на противоположном крае.
И в 2021 году снова муниципальные выборы. "Прогрессивные" стартовали в 10 самоуправлениях, в двух из них совместно с другими партиями. Всего "Прогрессивные" получили три места - два в Смилтенском крае, одно в Резекне.
И вот мы в 2022 году, где, по предварительным опросам, у "Прогрессивных" все шансы пройти в Сейм, но в каком количестве и с кем будет создана коалиция - вопрос.
По старинке - полностью программу можно прочитать здесь, а ниже даю сокращенный вариант.
Социал-демократическая, "зеленая" политика;
Потолок цен на электроэнергию;
Снижение PVN на "характерные для Латвии" продукты;
Снижение налогов для тех, кто зарабатывает меньше 1000 евро в месяц;
Достойные нагрузка и оплата учителям;
Инновативный и "зеленый" курс в индустриальной политике;
Каждый год будем повышать финансирование здравоохранения на 0,5% ВВП, долгосрочная цель - 8% от ВВП;
Снизим стоимость медицинских услуг и лекарств;
Добьемся энергонезависимости Латвии;
Продуманная политика окружающий среды, будем использовать то хорошее, что было сделано в Риге;
Поддержим долгосрочное сельское хозяйство;
Защитим разнообразие природы;
Постепенно запретим частные игровые залы;
Единое образование на латышском языке с полутора лет;
Будем бороться с дискриминацией - ратифицируем Стамбульскую конвенцию, выступим за равноправие всех браков и уважительное отношение к трансперсонам.
А теперь читаем детальнее.
Партия Шредингера
"Прогрессивные" находятся в очень интересной позиции. Пока не пройдут выборы - они являются одновременно оппозиционной и коалиционной партией.
С одной стороны, в нынешнем Сейме они не представлены, что позволяет им использовать аргументы "а мы лучше соба... коалиции". И пусть напрямую они это не проговаривают (в отличие от всех остальных представителей оппозиции), но все-таки, когда зарплаты учителям обещают повысить Нацобъединение или "Новое Единство", к ним сразу возникает вопрос - "А где вы были четыре года?". У "Прогрессивных" такого шлейфа нет.
С другой - именно у "Прогрессивных" больше всего шансов стать "новой кровью" в коалиции. В конце концов, со всеми коалиционными партиями, включая премьерское "Новое Единство", "Прогрессивные" сотрудничают в Рижской думе. Так что вполне можно ожидать продолжения этого и в Сейме.
И это можно четко проследить в изменениях программы "Прогрессивных" за последние 4 года (предвыборная программа 2018 года находится здесь).
Начнем с забавностей. В 2018 году "Прогрессивные" писали: "В оценке роста государства решающим является прогресс в соответствии с международным индексом счастья ООН".
В 2022 году индекс счастья ООН больше не упоминается. Как именно стоит оценивать рост государства - тоже не сказано.
Более заметное изменение. В 2018 году об образовании "Прогрессивные" писали следующее: "Поддержим современное и инклюзивное образование, способствующее изучению критического мышления, различных навыков и знаний".
Что в 2022 году? "Обеспечим единое образование на латышском языке для детей от полутора лет и качественное дошкольное образование как основу системы образования".
Даже не начиная дискуссию о языке - оцените смену приоритетов, что называется.
Прогрессивный консерватизм
Нет, остались вещи неизменные. Те же 8% от ВВП для здравоохранения, например, или курс на "зеленую" политику. Но предвыборная программа не зря ограничена 4000 символами - приходится выбирать приоритеты.
И если в 2018 году "Прогрессивные" в основном говорили о здравоохранении и защите окружающей среды, то в 2022 году их интересует экономика, налоги и производство. Это не хорошо и не плохо, просто говорит о смене приоритетов.
Но проблема в том, что об этих же самых вещах говорит множество других партий - что оппозиционных, что коалиционных.
Более того, какие-то вещи в программе "Прогрессивных" дословно повторяют программы Нацобъединения ("Снизим PVN на "характерные для Латвии" продукты") и "Консервативных" ("Укрепим железную дорогу как позвоночник сообщения").
И, опять-таки, нет такого, что "Прогрессивные" должны принципиально не соглашаться с "Консервативными" вообще во всем ("Введем левостороннее движение!").
Но в итоге получается, что если судить по предвыборным программам, то "Прогрессивные" отличаются от других коалиционных партий только отношением к ЛГБТ+ движению.
Не верите? Вспоминаем игру из начала статьи. Помните, нужно было определить, частью чьей программы - Нацобъединения, "Консервативных" или "Прогрессинвых" - являются эти обещания?
Нацобъединение и "Прогрессивные" ("Консервативные" обещают поднять необлагаемый налогами минимум)
Нацобъединение и "Консервативные"
"Консервативные" и "Прогрессивные"
"Консервативные"
Убедились? Особенно, конечно, радуют велодорожки у "Консервативных".
Приоритеты
Постоянных читателей может удивить, что я совсем не критикую "Прогрессивных" за отсутствие конкретики. Это объясняется очень просто - на самом деле, в отличие от конкурентов, у "Прогрессивных" имеется более подробная программа, которую можно прочитать на их сайте.
И различия с краткой программой сразу бросаются в глаза. Образованию посвящены не две фразы, а целый раздел, который еще и стоит на первом месте с броским девизом "Образование и наука находятся в основе роста страны".
А вот экономика, наоборот, хоть и тоже является отдельным (и весьма объемным) разделом, но находится он на седьмом месте.
Понятно, почему программа на портале "Прогрессивных" прописана подробнее. На сайте ЦИК, как я и сказал, есть ограничение в 4000 символов. И это плюсик "Прогрессивным", что они дают доступ к более подробной программе.
Но они же должны понимать, что по ссылке мало кто пройдет. И приоритеты нужно показывать в краткой программе.
А в итоге у нас две разные картины "Прогрессивных". На одной - "зеленая" политика, инклюзивность, защита ЛГБТ+, конкретные предложения по улучшению систем здравоохранения и образования.
На другой - общие слова о налоговой системе, повышении пенсий и зарплат; перевод образования исключительно на латышский язык; а "зеленому" курсу и образованию посвящены семь строчек.
***
И вот вопрос: электорат "Прогрессивных" голосует за первую или вторую картину? За желающих ратифицировать Стамбульскую конвенцию или за состоящих в коалиции с Нацобъединением и "Консервативными"?
Боюсь, это сложно прогнозировать. Ведь на претензии о сотрудничестве с этими партиями "Прогрессивные" могут ответить, что противоречия у них по социальным вопросам, а в экономических и хозяйственных сферах их позиции совпадают. Так что при управлении городом вопросы ЛГБТ+ не являются решающими.
И это в целом справедливое замечание. Но сохранят ли "Прогрессивные" свою принципиальность, если попадут в коалицию? Или станут новыми "Для развития/За!", которые за последние четыре года потеряли в либеральности и приобрели в центричности?
При этом приходится признать, что какие-то позиции уникальны для "Прогрессивных". Больше никто из партий не говорит о вопросах ЛГБТ+ и правах женщин; именно "Прогрессивные" детальнее всех прописали то, как именно должна осуществляться "зеленая" политика; они единственные предлагают прогрессивную налоговую систему.
Если для вас это важные пункты, то, боюсь, других вариантов латвийская политика не предлагает. "Правых" партий у нас много, а вот "левых" - только одна. По крайней мере номинально.
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