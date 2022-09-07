"Не получится", "не выйдет", "максимум полгода". Три истории из Даугавпилса, когда горящие глаза победили скептиков

"Мы новые люди в городе, никого не знаем. Но когда мы открылись, к нам пришла SkovoroTka, принесла тортик и поздравила с открытием. Было очень приятно. В Резекне в чём проблема? Маленький город. Я прихожу куда-нибудь поесть, а они говорят: "Что, на разведку пришёл?". Ребята, я простой человек, хочу просто поесть... Я кайфую от того, что вы делаете. Вы приходите ко мне и кайфуйте от того, что я делаю", - говорит Игорь.

Фото: Juris Lisovs/TVNET

Так же, как и владельцы предыдущих двух заведений, Игорь сталкивался со скептически настроенными людьми, которые говорили: "не получится", "не выйдет", "максимум полгода".

"Один товарищ даже поспорил с нами на бутылку коньяка, что через полгода мы закроемся. Это было месяц назад. И буквально вчера этот мужчина позвонил, хотел сделать резервацию на завтра и говорит: "Заодно коньяк занесу. Полгода ещё не прошло, но я вижу, что у вас всё будет хорошо".

Игорь живёт своим детищем, и его частенько можно встретить за барной стойкой разговаривающим с посетителями или приносящим заказ к столику.