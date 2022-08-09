Россия должна немедленно вывести свои вооруженные силы из Украины, заявили министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел, сенатор Австралии Пенни Вонг в совместном заявлении после встречи в Канберре.
Главы МИД Латвии и Австралии: Россия должна немедленно вывести войска из Украины
Как сообщили агентству LETA в пресс-центре МИД, стороны выразили решительную поддержку международным усилиям по привлечению России к ответственности за ее действия.
Министры решительно осудили "незаконную, неспровоцированную и жестокую войну России против Украины и ее народа, которая имеет серьезные последствия для международной безопасности".
Ринкевич и Вонг выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и осудили серьезные нарушения Россией международного права, в том числе устава Организации Объединенных Наций (ООН). Оба министра отметили значительные проблемы, связанные с восстановлением Украины, которое потребует долгосрочного международного сотрудничества.
Министры приветствовали итоги прошедшего в Мадриде саммита НАТО, отметив включение Индии и Тихоокеанского региона в стратегическую концепцию НАТО и усилия по укреплению безопасности в регионе Балтийского моря. Они выразили уверенность в том, что Швеция и Финляндия своим вступлением в НАТО будут способствовать укреплению возможностей альянса. Министры обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и возможностях привлечения НАТО к решению текущих угроз и новых вызовов, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ринкевич высоко оценил приверженность Австралии укреплению совместных усилий в борьбе с дезинформацией и иностранным вмешательством, а также решение Австралии присоединиться к Центру передового опыта стратегических коммуникаций НАТО в Риге.
Министры подчеркнули важность сотрудничества Европа-Азия и выразили удовлетворение долгосрочным участием ЕС в политике и структурах региона.
Ринкевич и Вонг приветствовали рост товарооборота между Латвией и Австралией за последние пять лет, отметив, что торговля между Австралией и ЕС будет только расширяться.
Министры заявили, что открытие посольства Латвии в Канберре знаменует собой исторический момент в двусторонних отношениях стран и способствует более тесным межгосударственным связям, так как общие ценности Австралии и Латвии уходят корнями в тесные связи между людьми, в том числе миграцию после Второй мировой войны. Также представители стран признали значительный вклад австралийских латышей в культуру, образование и бизнес современной Австралии.
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