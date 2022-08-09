Главы МИД Латвии и Австралии: Россия должна немедленно вывести войска из Украины

Ринкевич высоко оценил приверженность Австралии укреплению совместных усилий в борьбе с дезинформацией и иностранным вмешательством, а также решение Австралии присоединиться к Центру передового опыта стратегических коммуникаций НАТО в Риге.

Министры подчеркнули важность сотрудничества Европа-Азия и выразили удовлетворение долгосрочным участием ЕС в политике и структурах региона.

Ринкевич и Вонг приветствовали рост товарооборота между Латвией и Австралией за последние пять лет, отметив, что торговля между Австралией и ЕС будет только расширяться.

Министры заявили, что открытие посольства Латвии в Канберре знаменует собой исторический момент в двусторонних отношениях стран и способствует более тесным межгосударственным связям, так как общие ценности Австралии и Латвии уходят корнями в тесные связи между людьми, в том числе миграцию после Второй мировой войны. Также представители стран признали значительный вклад австралийских латышей в культуру, образование и бизнес современной Австралии.