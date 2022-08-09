Фото ⟩ В Эстонии автомобиль Bolt Drive перевернулся на крышу

По неподтвержденным данным, находившийся за рулем Bolt Drive водитель наехал на несколько других машин, после чего его транспортное средство перевернулось на крышу. По словам очевидцев, пассажир выбрался из арендованного автомобиля с бутылкой алкоголя. Полицейские отправили водителя на экспертизу.