В понедельник вечером на улице Юмера в Ласнамяэ произошло ДТП, в результате которого взятый в аренду автомобиль Bolt Drive перевернулся на крышу, сообщает Rus.Postimees.
Фото ⟩ В Эстонии автомобиль Bolt Drive перевернулся на крышу
В Эстонии автомобиль Bolt Drive перевернулся на крышу
По неподтвержденным данным, находившийся за рулем Bolt Drive водитель наехал на несколько других машин, после чего его транспортное средство перевернулось на крышу. По словам очевидцев, пассажир выбрался из арендованного автомобиля с бутылкой алкоголя. Полицейские отправили водителя на экспертизу.
На месте происшествия находились полиция, скорая помощь и спасатели. Информации о травмах участников ДТП не поступало. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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