Взрывы на российской военной базе в Крыму, погиб один человек

Глава Сакского района Виктория Казьмирова подтвердила, что взрывы произошли именно на аэродроме. "У нас аэродром взрывается. Взрывы на аэродроме. Здесь все стекла повыбивало", - передает слова чиновницы Русская служба BBC.

По данным Минздрава Крыма в результате взрывов пострадало пять человек, включая ребенка. Они доставлены в больницу после взрывов в Новофедоровке, угрозы их жизни нет.

Украинская сторона говорит, что это "очередное напоминание о том, чем Крым", - сказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

"Сегодня – Международный день коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы, крымчаки, - написала Верещук в своем телеграме. – А сегодняшние взрывы в Новофедоровке – это очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что это Украина!"

Украинские вооруженные силы пока не комментировали взрывы на аэродроме в Новофедоровке. Министерство обороны России заявило, что там сдетонировали боеприпасы, однако причин происшествия не уточнило.

От Новофедоровки в Крыму до ближайших позиций украинских вооруженных сил в Херсонской области более 200 км. О наличии в ВСУ или поставках от западных стран ракет соответствующей дальности публично не сообщалось.

В Минобороны РФ сообщили, что основная причина взрыва на аэродроме в Крыму - нарушение требований пожарной безопасности. "Признаков и фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме Новофедоровка нет", - сообщили в ведомстве.

В результате взрывов в Новофедоровке погиб один человек. Об этом сообщает с места событий глава Крыма Сергей Аксенов. Подробностей о погибшем он не сообщает.

"Общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома", - пишет Аксенов.

Ранее сообщалось, что четверым пострадавшим обработали раны, полученные осколками стекла. Еще одному раненому делали операцию на грудной клетке, сообщил министр здравоохранения Крыма Олег Крючков.