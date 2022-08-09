В аннексированном Россией Крыму, по словам местных жителей, прогремело от трех до семи взрывов в районе населенного пункта Новофедоровка, сообщает Русская служба BBС.
Взрывы на российской военной базе в Крыму, погиб один человек
По данным издания, дым поднимается в районе российской авиабазы, расположенной в Новофедоровке.
В соцсетях также распространяются видео и фото, на которых видны клубы дыма около этого населенного пункта. По словам очевидцев, взрывы не прекращаются уже почти час. Различные Telegram-каналы сообщают, что из Евпатории в сторону Новофедоровки едет "большое количество" автомобилей скорой помощи.
Новофедоровка находится на берегу Черного моря, неподалеку от города Саки на западном побережье Крыма. Из открытых источников видно, что здесь расположен военный аэродром и полигон Министерства обороны России.
Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия, о чем он написал в своем Telegram-канале.
По данным местных Telegram-каналов, местные жители пытаются уехать из поселка, на выезде образовались пробки.
В свою очередь власти Крыма подтвердили информацию о взрывах на аэродроме около Новофедоровки. Так, советник назначенного Москвой главы Крыма Олег Крючков сообщил о нескольких взрывах в районе Новофедоровки, а именно на аэродроме в Сакском районе. "Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - написал Крючков.
Глава Сакского района Виктория Казьмирова подтвердила, что взрывы произошли именно на аэродроме. "У нас аэродром взрывается. Взрывы на аэродроме. Здесь все стекла повыбивало", - передает слова чиновницы Русская служба BBC.
По данным Минздрава Крыма в результате взрывов пострадало пять человек, включая ребенка. Они доставлены в больницу после взрывов в Новофедоровке, угрозы их жизни нет.
Украинская сторона говорит, что это "очередное напоминание о том, чем Крым", - сказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
"Сегодня – Международный день коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы, крымчаки, - написала Верещук в своем телеграме. – А сегодняшние взрывы в Новофедоровке – это очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что это Украина!"
Украинские вооруженные силы пока не комментировали взрывы на аэродроме в Новофедоровке. Министерство обороны России заявило, что там сдетонировали боеприпасы, однако причин происшествия не уточнило.
От Новофедоровки в Крыму до ближайших позиций украинских вооруженных сил в Херсонской области более 200 км. О наличии в ВСУ или поставках от западных стран ракет соответствующей дальности публично не сообщалось.
В Минобороны РФ сообщили, что основная причина взрыва на аэродроме в Крыму - нарушение требований пожарной безопасности. "Признаков и фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме Новофедоровка нет", - сообщили в ведомстве.
В результате взрывов в Новофедоровке погиб один человек. Об этом сообщает с места событий глава Крыма Сергей Аксенов. Подробностей о погибшем он не сообщает.
"Общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома", - пишет Аксенов.
Ранее сообщалось, что четверым пострадавшим обработали раны, полученные осколками стекла. Еще одному раненому делали операцию на грудной клетке, сообщил министр здравоохранения Крыма Олег Крючков.
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