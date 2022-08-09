Политолог: кандидаты на выборах в Сейм должны пройти проверку знаний

Хотя количество кандидатов, подавших заявки в этом году, является самым высоким, их уровень образования является одним из самых низких. На выборах в 14-й Сейм подали заявки 34 человека с основным образованием. Политолог также подчеркивает, что вызывает удивление тот факт, что 58 кандидатов в депутаты не имеют работы.