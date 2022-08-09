Одним из беспокоящих факторов на предстоящих выборах в Сейм является уровень образования кандидатов, поэтому необходимо будет ввести проверку знаний, заявила в интервью программе TV3 900 sekundes политолог Илга Крейтусе.
Политолог: кандидаты на выборах в Сейм должны пройти проверку знаний
Хотя количество кандидатов, подавших заявки в этом году, является самым высоким, их уровень образования является одним из самых низких. На выборах в 14-й Сейм подали заявки 34 человека с основным образованием. Политолог также подчеркивает, что вызывает удивление тот факт, что 58 кандидатов в депутаты не имеют работы.
Крейтусе поясняет, что низкий уровень образования и безработица среди кандидатов свидетельствуют о том, что партии на самом деле не понимают, чем они хотят заниматься и каково их место в обществе.
Политолог советует избирателям ознакомиться с партийными программами и обратить внимание на то, откуда возьмутся обещанные деньги.
Видео: сюжет программы 900 sekundes на латышском языке
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