В полночь 10 августа в силу вступил полный запрет на импорт российского угля в Евросоюз и Великобританию.
Евросоюз и Великобритания остановили закупки российского угля
Евросоюз и Великобритания остановили закупки российского угля
Это решение было принято еще в апреле в рамках четвертого пакета санкций, принятого из-за войны в Украине.
По данным Еврокомиссии, что этот запрет затронет 25% всего российского экспорта угля. Это будет стоить около 8 млрд евро в год.
Россия уже перенаправила экспортные потоки, например, в Индию и Турцию. Но для этого приходится продавать уголь со скидкой до 50%.
ЕС также планирует частично отказаться от российской нефти. Соответствующие ограничения начнут действовать в конце года.
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