Евросоюз и Великобритания остановили закупки российского угля

Это решение было принято еще в апреле в рамках четвертого пакета санкций, принятого из-за войны в Украине.

По данным Еврокомиссии, что этот запрет затронет 25% всего российского экспорта угля. Это будет стоить около 8 млрд евро в год.

Россия уже перенаправила экспортные потоки, например, в Индию и Турцию. Но для этого приходится продавать уголь со скидкой до 50%.

ЕС также планирует частично отказаться от российской нефти. Соответствующие ограничения начнут действовать в конце года.