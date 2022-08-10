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Евросоюз и Великобритания остановили закупки российского угля

rus.tvnet.lv
Евросоюз и Великобритания остановили закупки российского угля
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Фото: Pixabay/OnzeCreativitijd

В полночь 10 августа в силу вступил полный запрет на импорт российского угля в Евросоюз и Великобританию.

Это решение было принято еще в апреле в рамках четвертого пакета санкций, принятого из-за войны в Украине.

По данным Еврокомиссии, что этот запрет затронет 25% всего российского экспорта угля. Это будет стоить около 8 млрд евро в год.

Россия уже перенаправила экспортные потоки, например, в Индию и Турцию. Но для этого приходится продавать уголь со скидкой до 50%.

ЕС также планирует частично отказаться от российской нефти. Соответствующие ограничения начнут действовать в конце года.

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