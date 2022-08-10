Экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о военных "фейках". Ей грозит до 10 лет

Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о "фейках" про российскую армию, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил правозащитному проекту "ОВД-инфо" (признан в РФ "иноагентом") ее адвокат Дмитрий Захватов.

"ОВД-Инфо" ранее со ссылкой на саму Овсянникову сообщил, что этим утром к ней домой пришли с обыском. Поводом стал, как писала она в своем телеграм-канале, ее антивоенный пикет у Кремля 15 июля.

Тогда она вышла к Кремлю с плакатом, на котором были фотографии погибших в Украине детей, и надписью: "Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?"

"В 6.00 утра, когда я еще спала, ко мне в дом вломились десять сотрудников из Следственного комитета и полиции. Предъявили ордер на обыск. Напугали маленькую дочь", - рассказала Овсянникова.