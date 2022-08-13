7 июля Евгений Целик отправился в поход из Киева в Запорожье. Он поставил себе цель - за время этого путешествия собрать миллион гривен (более 25 тыс. евро) на благотворительность. Каким оказался этот путь, как эта идея пришла ему в голову и как он изменился за время этого длительного похода, Евгений рассказал в интервью для RUS TVNET.
Пешком из Киева в Запорожье, чтобы собрать миллион на нужды армии и людей
Интервью переведено с украинского на русский язык
- Евгений, как у вас появилась идея пойти в поход ради сбора средств? Какой была основная цель этого благотворительного трипа?
- Я занимался волонтерством на протяжении трех месяцев, и когда я почувствовал, что моя эффективность начинает становиться меньше – меня начала грызть совесть и появилось какое-то чувство вины, что я недостаточно прикладываю сил и помогаю. Это ощущение не покидало меня, и однажды я увидел в интернете, как один украинский велосипедист проехал 1500 километров в прифронтовой зоне и собрал около 1 миллиона 200 тысяч гривен (более 30 тыс. евро) – половину он отдал фонду "Повернись живим" и еще половину "Фонду Сергія Притули". У меня не было много денег, бизнеса, и я подумал, что это крутая идея – обменять физическую силу на донаты. Я понимал, что мне вряд ли удастся насобирать такую же сумму денег, проехав всего лишь 500 километров после 1500, и у меня возникла идея отправиться пешком из Киева до Запорожья. Чуть больше месяца я носил в себе эту идею и специально рассказывал об этом своим знакомым, чтобы потом не дать заднюю.
Основная цель этого похода была собрать миллион гривен (более 25 тыс. евро) для украинской армии и людей, а бонусом к этому – увидеть Украину, потому что я почти нигде не был.
Даже для меня пройти пешком из Киева в Запорожье выглядело чем-то нереальным, но, когда я стал это реализовывать и люди начинали осознавать, что это возможно – они принялись поддерживать меня и отправлять донаты.
- Сколько километров и дней вы потратили на это путешествие? Вы планировали маршрут заранее или шли просто по Google Maps?
- Мой поход длился 24 дня, из которых 20 дней я шел, а 4 дня – отдыхал, а прошел я чуть больше 500 километров. Я прошел очень много сел, я их даже уже не считал, но точно знаю, что побывал за эти дни в шести областях: Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской. План своего передвижения заранее я не составлял, я шел по Google Maps, вначале я загуглил Киев – Хортица – мне выдало один путь, но потом я начал прокладывать дорогу по частям, из города в город, где я планировал останавливаться, и программа строила мне маршрут, который отличался от первоначального.
Чтобы быть на связи и с картой – я взял с собой телефон и два повербанка, по дороге мне друзья подвезли еще третий. Когда я останавливался у кого-то в доме переночевать, заряжал все свои гаджеты, и мне хватало этого где-то на 4 дня. Каждый день нужно было прокладывать маршрут от одного населенного пункта к следующему, но не всегда Google Maps показывал легче и короче маршрут, я не продумал это заранее, поэтому нужно было действовать по ходу дела.
- Как проходили ваши дни в походе, где вы ночевали, что ели?
- Утром встал, вечером пришел, если было где остановиться ночевать – классно, но в большинстве случаев спал в палатке. Я запланировал вставать каждый день в 5 утра, но эта идея быстро сошла на нет, и я начал просыпаться вместе с рассветом, моим будильником стало солнце. Первый час утром уходил на сбор палатки, вещей, смотрел, что мне прислали в Instagram, снимал первые сторис, постил их, а потом начинал свой путь.
Проходил первые 5 километров, делал себе небольшой 30-40-минутный привал, проходил еще 5 километров, и когда позади было уже 10 километров, я делал себе уже большой перерыв – за день проходил в среднем 20-30 километров. Вечером раскладывал палатку, отписывал всем, звонил отцу и ложился спать.
На самом деле это мой первый поход в жизни, так что я первый раз раскладывал палатку, первый раз готовил сублимированную еду, первый раз ощутил, как это идти с нагрузкой, а именно с 14-килограммовым рюкзаком – было очень сложно, но очень интересно.
Уровень моего комфорта очень расширился, теперь я могу лечь и поспать на земле, и для меня это абсолютно нормально.
- Вы прошли довольно сложный путь, были ли у вас какие-то травмы за все время?
- В первый день я не рассчитал нагрузку и сильно травмировал колено – это усложнило мне путь, я хромал и долгое время восстанавливал колено в дороге. На второй день я прошел с больным коленом 30 километров, держал путь к семье, которая пригласила меня к себе, у них я провел целый день, потому что мне надо было восстановиться. Парни из села нашли мне фиксаторы на колено, дали мазь, и мое колено стабилизировалось, не восстановилось полностью, но стало намного лучше.
- Опускались ли у вас руки за все это время и были ли мысли развернуться и пойти домой?
- У меня на первом километре уже была мысль вернуться домой. Первые 200 километров у меня часто закрадывались такие мысли, особенно на первый и второй день. На второй день, когда я травмировал колено, я думал, что не могу дальше идти, думал словить тачку и поехать назад, готов был всем сказать, что не смог, было действительно очень сложно, но я продолжил свой путь.
Во-первых, я всем уже сказал про свой план и отправился в путь, во-вторых, чем дальше я шел – тем больше сбрасывали денег, заднюю давать было неуместно, в-третьих, я видел сторис моих друзей-парамедиков, у которых были серьезно раненые, и я думал – как я могу не продолжить свой путь и не насобирать денег, а в-четвертых, я вспоминал "Азовсталь", парней, которые держались там до последнего и сделали нереальную вещь – эти мысли держали меня в строю и помогали не расклеиться.
- Как функционировал сбор средств во время вашего благотворительного похода?
- На самом деле перед началом похода у меня спрашивали: "А за что тебе должны скидывать деньги?". Я тоже про это думал, но сказал, что просто за респекты и все. Я взял реквизиты иностранной карты и PayPal своей сестры, у меня был счет в Monobank, и знакомые предложили еще свои криптовалютные кошельки – собрал это все один список.
Я вел свой блог в Instagram, оставлял ссылку на реквизиты, и люди сбрасывали деньги, а я в обмен на это выставлял фото, постил сторис и показывал нашу страну. Мне писали многие люди, но самое приятное, что за весь путь никто не написал, что я украду деньги. Во время пути были сомнения, что я соберу миллион, иногда думал: "Может, понизить конечную сумму сбора?" – но ничего не поменял, решил для себя, что если соберу меньше, то так и будет. Самый большой донат был 12 000 гривен (около 320 евро), а самый маленький – 50 копеек (0,013 евро).
Было много трогательных историй, во время похода мне давали деньги люди, которых я встречал на своем пути – например, зашел в магазин что-то купить, а продавец спросил, куда я иду, и, когда услышал мою историю, достал из кассы 200 гривен (чуть более 5 евро) и дал мне, сказал, что у него воюют друзья и он знает, какого это быть на фронте.
Интересное наблюдение, что меньше 200 гривен никто не давал. Очень много денежных переводов сделали в предпоследний и последний дни.
Когда я собрал миллион, я перечислил деньги на помощь разведроте, которую опекает моя подруга, моим знакомым, которые восстанавливают разрушенные здания в Чернигове, и друзьям-парамедикам, которые воюют на южном направлении, а после прохождения пути я решил отправить деньги еще в одно подразделение.
- Что было самое сложное за все эти дни и какой момент было пережить тяжелее всего?
- На подходе к Черкассам был прилет в Винницу – это мой родной город, меня прям всего перетрусило от этой новости, так как до этого момента я считал, что это безопасный город. Новость об Оленевке – это был сильный удар для меня, но я быстро собрался, хоть на протяжении всего дня меня накрывало.
Бывали такие дни, когда морально было невыносимо тяжело и я не мог идти, проходил два километра и останавливался – это было не из-за физической усталости, а из-за морального истощения – все блоки были только в голове. На самом деле новости о прилетах в города было сложнее всего переживать, но, с другой стороны, это давало силы, потому что как я мог, услышав все эти новости, остановиться и не продолжить собирать миллион?
Я смотрел интервью пленных, которых обменяли из "Азовстали", слушал их рассказы и понимал, что нет ничего невозможного, и продолжал путь.
- Что удивило вас за время этого похода больше всего, какое самое приятное воспоминание за все время этого пути?
- Очень много таких моментов: бабушка в глухом селе на улице дает тебе ленивые вареники, колоссальная поддержка от знакомых, благодаря им я морально стал сильнее и многие вообще узнали о моем походе, встреча с моими друзьями с фронта в конце похода – это был суперприятный момент, люди, которые принимали меня у себя дома, были невероятно открытые и гостеприимные, про каждого из них есть какая-то приятная история.
Например, в Чигирине меня пригласили к себе в гости муж с женой, они накормили меня, дали ночлег и отправили деньги – муж 10 тысяч гривен (около 300 евро), а жена тысячу гривен (около 30 евро) – это меня очень тронуло, помимо всех условий, которые мне предоставили, они еще и поддержали мою благотворительную инициативу – таких историй очень много.
Во время путешествия и знакомств с разными людьми я думал о том, что мне очень повезло родиться в этой стране и очень повезло с людьми на моем пути. Хочу уточнить, что я не обобщаю всех жителей Украины, но у нас очень много классных людей. После моего путешествия точно могу сказать, что добродушных людей в Украине больше, чем негодяев.
- Учитывая, что в Украине война, для некоторых людей вы, вероятно, выглядели подозрительно, были ли у вас какие-то ситуации с украинскими военными за все это время?
- Я выглядел очень необычно, поэтому мог вызвать подозрения, и пара ситуаций с силовиками у меня были, но я был готов к этим встречам. Например, во время привала в Чигирине меня обыскала территориальная оборона, они вызвали полицию, СБУ, уголовный розыск, все по очереди приехали и проверили меня, но меня отпустили.
Иногда местные жители фотографировали меня и отправляли фото в правоохранительные органы – меня задерживали, так как думали, что я представитель российской диверсионно-разведывательной группы.
Меня начали проверять: задавали разные вопросы, проверяли все в телефоне, прогоняли меня через систему на наличие судимостей и штрафов, попросили достать все вещи из рюкзака, но я уже спокойно реагировал на все эти процедуры и научился за все путешествие общаться с силовиками.
- В Испании есть тропа Святого Иакова, многие люди благодаря этому пути находят себя, внутреннее спокойствие и счастье – случилось ли что-то подобное с вами за ваш пройденный путь?
- Есть какие-то мои принципы и особенности прохождения пути – это можно перенести на все сферы моей жизни. Например, в жизни я работаю на максимум до истощения, и потом у меня упадок сил, так и произошло в первые дни похода, я выложился на максимум, и у меня травмировалось колено – после этого я начал осознавать, что надо правильно распределять нагрузку не только на своем пути, но и в жизни.
Второй пример: я постоянно шел по дороге вверх-вниз и со временем поймал себя на мысли, что такой же принцип в реальной жизни в любой сфере – после каждого спуска обязательно будет подъем.
Я выбрал для себя свою призму восприятия – я пропускал все через призму позитива, поэтому мне действительно понравилось это путешествие. Лично я осознал, что могу достичь намного большего, чем думаю, но главное – этого хотеть. Дойти пешком из Киева в Запорожье – это была глупая и нереальная идея изначально, но на самом деле это просто задача, которую, как оказалось, возможно выполнить. За такое короткое время я впервые получил такой огромный опыт на разных уровнях сознания, и этот опыт еще долго будет сопутствовать мне, только уже на моем жизненном пути.
- Хотели бы еще раз пойти в подобный поход и какие ваши дальнейшие планы?
- Я не уверен, что хотел бы повторить это путешествие, но если бы я отправился в подобный поход, то я бы его усложнил в плане физической нагрузки, например, увеличил бы путь от Львова до Николаева, но это будет нескоро, для этого нужно желание, и я еще не реабилитировался после этого похода. Сейчас я ушел с работы и провожу чаепития, хочу поехать в Харьков и Николаев, пожить там 5-6 дней, познакомиться с новыми людьми, устроить для них чаепитие, пообщаться и поехать дальше, хочу отправиться в путешествие по Украине, но уже с комфортом и кайфом для себя. Планирую научиться водить машину, прокачивать физуху, пройти курсы медицинской помощи и изучать информацию о "посттравматическом стрессовом расстройстве" – это очень помогает общаться с людьми, которые возвращаются с фронта, также буду продолжать заниматься волонтерством и помогать своей стране.
Галерея: Поход Евгения Целика из Киева в Запорожье
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