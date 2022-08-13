Пешком из Киева в Запорожье, чтобы собрать миллион на нужды армии и людей

- Я занимался волонтерством на протяжении трех месяцев, и когда я почувствовал, что моя эффективность начинает становиться меньше – меня начала грызть совесть и появилось какое-то чувство вины, что я недостаточно прикладываю сил и помогаю. Это ощущение не покидало меня, и однажды я увидел в интернете, как один украинский велосипедист проехал 1500 километров в прифронтовой зоне и собрал около 1 миллиона 200 тысяч гривен (более 30 тыс. евро) – половину он отдал фонду "Повернись живим" и еще половину "Фонду Сергія Притули". У меня не было много денег, бизнеса, и я подумал, что это крутая идея – обменять физическую силу на донаты. Я понимал, что мне вряд ли удастся насобирать такую же сумму денег, проехав всего лишь 500 километров после 1500, и у меня возникла идея отправиться пешком из Киева до Запорожья. Чуть больше месяца я носил в себе эту идею и специально рассказывал об этом своим знакомым, чтобы потом не дать заднюю.