Из-за доклада об Украине из Amnesty International ушел сооснователь ее шведского отделения

"Я был членом [Amnesty International] более 60 лет. В связи с сообщением Amnesty о войне в Украине я с тяжелым сердцем прекращаю это длительное и плодотворное сотрудничество", - сообщил Вестберг.

По его словам, вначале Amnesty International занималась вопросами освобождения заключенных, но "постепенно, иногда спорно, расширяла свой мандат и стала еще одной, безусловно, заметной организацией с определенным влиянием".

Пер Вестберг учредил шведское подразделение Amnesty International вместе с Гансом Йораном Франком в 1964 году. С 1976 по 1982 Вестберг был главным редактором газеты Dagens Nyheter. Он также является членом Нобелевского комитета по литературе.

Напомним, доклад Amnesty International об Украине был опубликован 4 августа. В нем говорится, что ВСУ в нарушение гуманитарного права и законов войны создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, подвергая тем самым опасности гражданское население. В то же время в организации отметили, что такая практика "никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки".

Публикация Amnesty вызвала крайне негативную реакцию в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил организацию в "аморальной избирательности". Украинский Центр стратегических коммуникаций обвинил авторов доклада в использовании показаний людей, оказавшихся в тюрьмах или фильтрационных лагерях на оккупированных территориях, напоминает DW.

Украинский офис Amnesty сообщил, что он не участвовал в подготовке доклада, а его глава Оксана Покальчук в знак протеста ушла в отставку. Amnesty International позднее заявила, что сожалеет о страданиях и гневе, вызванных публикацией доклада, но не отказывается от содержащихся в нем сведений и выводов.