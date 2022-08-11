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Пожар на улице Матиса: три кота задохнулись от дыма в квартире пенсионерки

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Пожар на улице Матиса: три кота задохнулись от дыма в квартире пенсионерки
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Фото: Evgenia Terekhova/Shutterstock

Несколько домашних животных погибли в результате пожара в Риге во вторник, 9 августа. Хотя площадь горения была небольшой, ядовитый дым распространяется даже от крошечных очагов тления. Именно поэтому важно установить в домах и на лестничных клетках многоквартирных домов детекторы дыма, которые предупреждают о дыме еще до того, как кто-то пострадает, сообщает передача Degpunktā.

9 августа в 19:30 вечера жители дома на улице Матиса, 44, почувствовали неприятный запах на пятом этаже. Из щелей в двери пенсионерской квартиры валил дым, а хозяйка тем временем ушла. Соседи без промедления вызвали пожарных. 70-летняя хозяйка квартиры не надышалась дымом, так как ее не было в помещении, но врачи все равно ее осмотрели, возможно, из-за проблем со здоровьем, вызванных повышенным стрессом.

Возгорание началось на кухне, его возможной причиной могло стать короткое замыкание в электропроводке. Управляющая домом сообщает, что акт пожарных или документы о факте возгорания еще не оформлены, и может оказаться, что пламя вспыхнуло по какой-то другой причине. К сожалению, в квартире было несколько питомцев, которые не смогли самостоятельно сбежать от ядовитого дыма. Скончались три кота. 

В квартире пенсионерки не был установлен датчик дыма. Не введена система противопожарной защиты и на лестничных клетках.

Возможно, жизнь котов и интерьер квартиры можно было бы спасти, если бы прозвучал громкий сигнал детекторов дыма, предупреждающий людей о происходящем.

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