Пожар на улице Матиса: три кота задохнулись от дыма в квартире пенсионерки

9 августа в 19:30 вечера жители дома на улице Матиса, 44, почувствовали неприятный запах на пятом этаже. Из щелей в двери пенсионерской квартиры валил дым, а хозяйка тем временем ушла. Соседи без промедления вызвали пожарных. 70-летняя хозяйка квартиры не надышалась дымом, так как ее не было в помещении, но врачи все равно ее осмотрели, возможно, из-за проблем со здоровьем, вызванных повышенным стрессом.

Возгорание началось на кухне, его возможной причиной могло стать короткое замыкание в электропроводке. Управляющая домом сообщает, что акт пожарных или документы о факте возгорания еще не оформлены, и может оказаться, что пламя вспыхнуло по какой-то другой причине. К сожалению, в квартире было несколько питомцев, которые не смогли самостоятельно сбежать от ядовитого дыма. Скончались три кота.

В квартире пенсионерки не был установлен датчик дыма. Не введена система противопожарной защиты и на лестничных клетках.

Возможно, жизнь котов и интерьер квартиры можно было бы спасти, если бы прозвучал громкий сигнал детекторов дыма, предупреждающий людей о происходящем.