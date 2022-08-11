О родном Даугавпилсе на разных языках. Смотрите бесконечно трогательное видео

Это невероятно трогательное видео - признание в любви городу и своей земле. Даугавпилс — многонациональный город. Здесь исторически живут латгальцы, русские, латыши, поляки, белорусы, украинцы, евреи и не только.

"Чайка" сняла видеоролик для совместного с RUS TVNET проекта "Даугавпилс: лучше, чем в столице", рассказывающего о преимуществах города, возможно — неочевидных для читателей из Риги.

В видео приняли участие жители города с разными национальными корнями. Вместе они читают единый текст в стихах, каждый на своем языке, каждый — о своем родном Даугавпилсе.

В видеоролике снялись 7 даугавпилчан: актеры даугавпилсского театра Кристина Захарова, Вадим Богданов, Милена Савкина, Марк Шелутко и Ритварс Гайлюмс, поэт Станислав Володько и волонтер Юрий Карпенко.

При создании текста "Чайка" вдохновлялась патриотическим стихотворением "Хто ты гэткі?" 1900 года белорусского классика Янки Купалы и "Катехизисом польского ребенка", написанным в том же году польским поэтом Владиславом Белзой.

Следите за проектом RUS TVNET и "Чайки" и узнайте, что в Даугавпилсе лучше, чем в столице!