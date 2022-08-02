Юрий Карпенко собирает гуманитарный груз для Украины. В августе он повезёт его в Никополь, несмотря на то, что сейчас город находится под обстрелами, пишет "Чайка".
Видео ⟩ "Хочу, чтобы люди знали, что там происходит", - Юрий Карпенко, который снова повезёт гуманитарку в Никополь
Он уже был там в июле. Проехав почти полторы тысячи километров, отвёз гуманитарку из Даугавпилса в город, который на тот момент находился всего в четырёх километрах от линии фронта. Но тогда там было относительно спокойно.
Юрий родился в Украине, в небольшом городке недалеко от Краматорска. Его мама - латышка, отец - украинец. Юре не было и года, когда семья переехала в Даугавпилс. Здесь он живёт уже 41 год.
В конце мая Юрий со своим другом основали фонд помощи украинцам - World Community With Ukraine Biedriba.
Он говорит, что в первый раз поехал в Никополь, чтобы своими глазами увидеть, что там на самом деле происходит. И после того, что увидел, не может этого забыть. Разрушенные дома, людей, защищающих свою землю, несмотря на смертельную опасность. И он хочет им помогать.
А ещё Юра хочет рассказывать жителям Даугавпилса и всей Латвии о том, что происходит сейчас в Украине. "Я хочу донести до людей, что происходит там на самом деле. Не в телевизоре в новостях…". Посмотрите!
Автор видео: Павел Хныкин
Юре можно помочь - продуктами, топливом, транспортом, деньгами. Если вы хотите это сделать, то можете связаться с ним по телефону +371 28 857 063 или через Facebook.
Если готовы помочь деньгами, то вот реквизиты:
World Community With Ukraine Biedriba
LV07HABA0551052999139
HABALV22XXX
Цель платежа - Help for Ukraine
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