Видео ⟩ "Хочу, чтобы люди знали, что там происходит", - Юрий Карпенко, который снова повезёт гуманитарку в Никополь

Он уже был там в июле. Проехав почти полторы тысячи километров, отвёз гуманитарку из Даугавпилса в город, который на тот момент находился всего в четырёх километрах от линии фронта. Но тогда там было относительно спокойно.

Юрий родился в Украине, в небольшом городке недалеко от Краматорска. Его мама - латышка, отец - украинец. Юре не было и года, когда семья переехала в Даугавпилс. Здесь он живёт уже 41 год.

В конце мая Юрий со своим другом основали фонд помощи украинцам - World Community With Ukraine Biedriba.

Он говорит, что в первый раз поехал в Никополь, чтобы своими глазами увидеть, что там на самом деле происходит. И после того, что увидел, не может этого забыть. Разрушенные дома, людей, защищающих свою землю, несмотря на смертельную опасность. И он хочет им помогать.

Юрий Карпенко (в центре в серой майке) и его новые друзья в Никополе. Июль 2022 года Фото: Из личного архива

А ещё Юра хочет рассказывать жителям Даугавпилса и всей Латвии о том, что происходит сейчас в Украине. "Я хочу донести до людей, что происходит там на самом деле. Не в телевизоре в новостях…". Посмотрите!

Автор видео: Павел Хныкин

Юре можно помочь - продуктами, топливом, транспортом, деньгами. Если вы хотите это сделать, то можете связаться с ним по телефону +371 28 857 063 или через Facebook.

Если готовы помочь деньгами, то вот реквизиты: World Community With Ukraine Biedriba LV07HABA0551052999139 HABALV22XXX Цель платежа - Help for Ukraine