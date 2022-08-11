Список еды и блюд, которые после доставки нередко невозможно есть, приводит портал Insider.
Блюда, которые не стоит заказывать с доставкой на дом
Картофель фри
Да, к сожалению, даже такое простое блюдо может разочаровать, если заказать его с доставкой. Почему? Все очень просто - после приготовления блюдо заворачивается, чтобы мы могли насладиться им теплым, но образующийся в упаковке конденсат делает картошку мягкой.
Смузи
Эти фруктовые и овощные напитки предназначены для употребления сразу после приготовления. При более длительном хранении и транспортировке при неизвестной температуре вместо приятного напитка в стакане может оказаться слоистая масса, которая не имеет ни внешнего вида, ни вкуса.
Мороженое
Получить мороженое так, чтобы оно хоть немного не подтаяло, практически нереально, ведь вряд ли курьеры, привозящие еду из заведений общепита, держат его в пути в специальных морозильных камерах.
Хрустящая еда в панировке
Рискованно заказывать любую еду в сухарях, кукурузных хлопьях или другой хрустящей панировке. Будь то закуски из курицы или сыра моцарелла. Вместо хрустящего лакомства вы, скорее всего, получите заказанное лакомство с мокрой панировкой.
Суп с лапшой
Если только вы не уверены, что лапша упакована отдельно от бульона или доставка займет очень короткий промежуток времени. В другом случае вам стоит воздержаться от заказа этого блюда, если только вы не против съесть сильно набухшую лапшу с несколькими каплями бульона.
Лосось и подобные блюда, которые еще готовятся после жарки
Лосось, стейк, морские гребешки - блюда, которыми стоит полакомиться сразу после подачи, ведь в тепле они продолжают вариться, даже доходя до того момента, когда еда из просто "не очень вкусной" переходит в даже несъедобную. Тут следует быть осторожнее.
Конечно, упомянутые блюда не всегда разочаровывают после доставки, ведь есть рестораны, в которых есть свои лайфхаки, как лучше упаковать еду, а курьеры, как правило, работают молниеносно, однако при заказе этих блюд следует быть готовым, что все может быть не так хорошо как ожидается.
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